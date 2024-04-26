藍推核電延役 吳思瑤：先解決侯友宜卡核廢料存放的矛盾

國民黨立法院黨團今與民間團體舉行記者會，主張推動核電延役修法。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，希望在野黨面對電力、能源政策要用專業對話，勿用政治凌駕專業。如果核電廠要延役，國民黨應該先回頭檢討新北市長侯友宜卡核廢料乾式貯存設施，前後作法是否互相矛盾，國民黨應先解決內部矛盾問題，再來做修法討論。

針對國民黨委員提案修法主張核電延役，吳思瑤指出，這部分需要社會有共識前提以及核能安全無虞下討論，缺一不可，在野黨如果在沒有科學基礎下，想挾著國會多數粗暴把能源政策導向國民黨要的擁抱核能，民意會予以反制。

吳思瑤質疑，核廢料執照，侯友宜不批准，現在國民黨要把核電延役，應該先回過頭處理核廢料乾式貯存問題，國民黨作法前後矛盾，應該先把內部矛盾問題解決，再來討輪修法提案。

民進黨立委蘇巧慧也說，核一廠早就已經停掉在拆除，核二廠處於除役狀態中，新北市三座核電廠根本沒在運轉，核廢料仍留在新北市；侯友宜用新北市長身分發言強調沒核安沒核能，但選總統時立場就轉變。