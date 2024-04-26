上午立法院會表決大戰 國民黨團轟綠營又偷吃步

今日立法院會上演表決大戰，藍綠各自發動甲動。國民黨團下午表示，在上午的表決中，民進黨團提案要求逕付二讀，跳過目前正在委員會審查中的專業過程，更是完全不符過去民進黨團要求先公聽再審查的標準，這種「偷吃步」不符合程序正義的方式，執政的民進黨好意思嗎？尊重委員會照步來，才是正道。

國民黨團表示，本屆國民黨團啟動「國會改革」以來，為求慎重，也為達到民進黨團的主張，國民黨團提案的版本皆依照立法院的議事規則，召開了三場公聽會，並在民進黨團提出40次以上的散會動議的杯葛下，完成委員會審查，交付朝野黨團協商。今日民進黨團提出逕付二讀的三項法案，仍在司法及法制委員會審查中，尊重委員會審查，有那麼難嗎？如今卻想「偷吃步」利用逕付二讀，跳過委員會討論，這就是清楚明白的雙標。民進黨團自己立下的標準，這麼快就忘記了嗎？

國民黨團呼籲，國會改革修法，攸關如何落實多數民意、以國會職權行使有效監督政府施政，事關重大，也是國人共同的期待。今日不接受變更議程，正是要求符合程序正義及尊重委員會專業。

國民黨團強調，完備相關的議事審查程序，再送院會進行朝野協商。這才是民進黨團現在該做的事。「國會改革」修法，全民都在看，符合程序正義是最基本的要求，就請民進黨團一切照步來，別想偷吃步、又輸不起。