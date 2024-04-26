國民黨主張核電延役 王鴻薇：台灣已成外國缺電教材

國民黨團今與氣候先鋒者聯盟等共同舉行記者會，宣示主張核電延役。國民黨團副書記長王鴻薇說，台灣已成外國媒體負面教材，當停電已成事實，核電應被保留。

國民黨團首席副書記長林思銘說，國際能源總署將核能視為減碳的重要方法之一，且指出選擇繼續增加使用核能國家未來可能減少對石化燃料的依賴，減少碳排放，反而在沒有使用核能的國家，可能要面對建設潔淨能源系統更加困難，風險跟成本更高，韓國總統尹錫悅重新檢討能源政策，從過去的去核轉為擁核，美國也在電力需求攀升情況下，進行能源轉型，設立60億美元基金，協助核電廠繼續營運。

林思銘強調，國民黨對於穩定電力供應、避免能源短缺、保持經濟發展，及有效減少碳排放、緩和全球暖化等，我國核能政策應參考美國、歐盟，提出「核子反應器設施延役條例草案」、「核子反應器設施管制法第六條修正草案」。

國民黨立委翁曉玲說，民進黨執政發生4次全國大停電，停電原因千奇百怪，說來說去都不是缺電問題。民眾相信嗎？能源結構早就出了嚴重問題，再生能源成本高，汙染不比核能少，民眾對民進黨政府談的非核家園，最深的感受就是肺癌家園。她之後要提案修法「環境基本法」，把非核家園目標改成「淨零排碳」目標。

王鴻薇表示，民進黨政府說不缺電，無法說服國外媒體。4月17日開始，很多知名外媒報導台灣能源政策錯誤，台灣有停電危機，彭博直指能源轉型失敗，台灣風電繼續用保護主義跟壟斷，未來會有更多停電。韓國中央日報也擔心能源問題且特別呼籲，「不要重蹈台灣缺電覆轍」，台灣已成負面教材。

王鴻薇提到，4月22日，日本經濟新聞直接點名準總統賴清德，重新思考非核能源政策，改弦易轍。民進黨先去說服外國媒體，外媒確認台灣出現停電危機，當停電已成事實，核電應被保留。

國民黨立委牛煦庭說，希望台灣可以回到國際潮流上，核能在台灣可去汙名化，國際潮流已經轉向，核能已不再是被煽動恐懼的能源，而是可以因應全世界淨零碳排的好夥伴，和碩董事長童子賢也再三表示核能是綠能好朋友，跟「以核養綠」公投的精神一樣，希望親綠人士認清事實。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，輻射的劑量與量測方式，早已有科學、系統化的方式，應利用核能的好處、避開可能的危害。氣候先鋒者聯盟發言人江肇元說，烏克蘭沒有放棄核電，今年才決定要新建四部機組，且已動工，呼籲不要再用恐懼綁架大眾。

潔淨能源推廣協會創辦人翁華志表示，過去一年，核三廠的發電量超過台灣太陽能發電總和，停止目前仍在運轉的核三廠，猶如已蓋好的太陽能光電板拆光。