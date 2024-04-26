顧立雄任國防部長「延後大陸冒進」 陳建仁盼兩岸溝通
即將出任國防部長的國安會秘書長顧立雄，表示首要目標是延後大陸可能冒進的軍事作為。行政院長陳建仁今赴宜蘭考察，肯定新的國安團隊非常堅強，也指出全世界都關心台海穩定情形，本就要注意大陸的擴張，希望兩岸要有良好溝通，一起維護世界和平。
顧立雄昨表示，面對大陸可能的冒進，印太區域協同嚇阻具體作為正在形成，台灣是其中最重要的一環，首要任務是加強國軍戰力，且複雜化對岸的算計，讓中共採取軍事作為的時間不斷往後遞延，維護兩岸和平，這也是國防部長的職責。
陳建仁今天到宜蘭視察台2庚線、宜蘭到羅東鐵路高架化等交通建設，被問及對新國安團隊的看法，他很高興新團隊非常堅強，也寄予厚望，希望能更好的盤點未來台海穩定與世界和平的問題；世界各國很關心印太地區的和平，包含台海穩定、東海與南海的情勢，要相當注意中共強權的擴張。
陳建仁也希望，兩岸要有良好溝通，溝通過程中會和全球理念相同的國家，一起捍衛全球自由、民主、法治與人權等普世價值；也希望中共能和全世界一起維護世界和平與繁榮的發展，這是雙方都應該要努力的目標。
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