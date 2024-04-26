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簡煥宗今宣布支持陳慧文選綠高市黨部主委 黃文益這麼說

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
登記參選民進黨高雄市黨部主委的市議員陳慧文表示，感謝簡煥宗支持，會一起加油。圖／本報資料照片
登記參選民進黨高雄市黨部主委的市議員陳慧文表示，感謝簡煥宗支持，會一起加油。圖／本報資料照片

民進黨高雄市黨部主委改選今天是登記最後一天，原本有意參選的新潮流市議員簡煥宗今早宣布不選主委，並表態支持個人身分參選的正國會市議員陳慧文。陳慧文今早得知此訊息，一度感到訝異，她看完簡煥宗的聲明後說：「謝謝煥宗的支持，一起加油！」已登記參選的湧言會市議員黃文益表示，尊重簡煥宗的決定。

民進黨高雄市黨部主委下個月將改選，從4月22日開始登記到今天截止，現任主委許智善確定不連任，競爭激烈。湧言會推派的市議員黃文益，本周一率先完成登記，正國會的6連霸市議員陳慧文，周三也以個人身分登記參選，陳慧文說她是「黨員候選人，不是任何派系候選人」。

被外界視為前高雄市長陳菊嫡系子弟兵的新潮流市議員簡煥宗，周一領表後一直評估是否登記，今早他突然在臉書發出聲明，強調「勇於承擔、勇敢放下」，宣布不選這次民進黨高雄市黨部主委。

陳慧文說，謝謝簡煥宗的支持，「一起加油！」之後會尋求更多認同她理念的人，希望民進黨能團結一致，因為2026年市長與議員選舉，「國民黨已經整合完畢，是可敬的對手」，希望能以團結一致的民進黨，來選贏高雄市長、讓議會過半，延續市政的光榮。

簡煥宗今早宣布不選民進黨高雄市黨部主委，已登記參選的湧言會系統高市議員黃文益說，只要是君子之爭，「我都尊重！」

登記參選民進黨高雄市黨部主委的市議員黃文益說，君子之爭都尊重。圖／翻攝自黃文益臉書
登記參選民進黨高雄市黨部主委的市議員黃文益說，君子之爭都尊重。圖／翻攝自黃文益臉書
簡煥宗今早宣布不登記參選民進黨高雄市黨部主委，並會支持陳慧文。圖／翻攝自簡煥宗臉書
簡煥宗今早宣布不登記參選民進黨高雄市黨部主委，並會支持陳慧文。圖／翻攝自簡煥宗臉書

民進黨

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