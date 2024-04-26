稱訪陸化解兵凶戰危卻被罵 傅崐萁預告：重頭戲在周六

國民黨團總召傅崐萁今日將率若干國民黨立委，訪問中國大陸，但究竟何時出發，眾說紛紜。傅崐萁今早接受廣播專訪，傅崐萁語帶保留，表示他一定會把今天的會開完才出發，同時預告「重頭戲是周六」。

傅崐萁何時出發訪陸，為近兩日的媒體關注焦點。傅崐萁說，一定要把今天的會開完才會出發，很多媒體問，不是不告訴大家，有A案、B案、C案，有訂了很多航班，時間急迫，周日就要回來，化解台灣兵凶戰危，卻被罵成不開會。

關於準總統賴清德也拋出與對岸溝通、對話之意。傅崐萁表示，他希望賴清德是發自內心的善意，而不是口號，既然有此想法，應該祝福。兩岸和平不分朝野，他對民進黨不口出惡言，兩岸斷線8年，希望能夠接起來。美日不願兩岸發生戰爭、台灣獨立，民進黨只能掩住台灣的耳朵跟眼睛，走出台灣，哪裡都寸步難移，抗中保台只能在台灣魔音洗腦。

傅崐萁認為，國家領導人應該推動幸福、和平、繁榮、發展，體恤基層百姓，遺憾看到賴清德說想要交流，別人交流就是萬惡不赦，賴清德的交流就是理所當然，過去把大陸罵了多少年，到現在一點善意都沒有，突然說要交流。

傅崐萁也說，花蓮面臨空前危機，產業可能破產，要有新的客源跟活水，若此刻不做良善溝通，大陸更不可能開放陸客來到台灣，30天內沒有完成溝通，兩岸觀光斷線，花蓮是慘中之慘。

至於此次訪陸預計見到誰，將是什麼層級。傅崐萁表示，兩岸交流需要堆疊、高度善意，這趟是破冰之旅、和平之旅，希望降低緊張氛圍，陸客、團客、自由行走進台灣，人民有來有往。他願意為台灣人民鋪路，當鋪完路後，民進黨用對立方式就不是靠在野黨善意能來完成。至於見到誰不是那麼重要，把台灣善意堆疊出來，也希望對方回應善意，重頭戲是周六。