赴陸時機挨批 傅崐萁喊話兩岸破冰

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天率黨籍立委赴陸交流，傅崐萁表示，人要進來、貨要出去，觀光客回來是次行最大目標，盼中斷八年的兩岸交流再次恢復，台灣農特產品順利銷陸，兩岸春暖花開、百工百業振興。民進黨立委質疑是「徹底的統戰協力者」；國民黨立委反擊，國民黨立委是做民進黨做不到的事。

花蓮大地震後餘震不斷，外界質疑此時不應訪陸。傅崐萁表示，「四○三震災重建條例草案」已逕付二讀，餘震不斷導致需對居住安全進行全面檢視，有必要將一五○億提高到三百億。此行不會耽誤任何立法院行程，今天依然會甲動。但台灣產業及兩岸關係和平發展，國會議員應承擔交流責任，讓兩岸關係破冰。

民進黨立委李坤城、沈伯洋質疑，國民黨在台灣遭處災變及大陸惡意提升仍屢屢訪中，還配合陸方提出對台灣不利的修法草案，是徹底的統戰協力者，更是對台灣國安和民主體制直接威脅。

翁曉玲表示，國民黨立委去做的是民進黨做不到的事情，背負廣大民意，進行兩岸溝通，幫助台灣經濟、農民等各方面發展。請民進黨政府勿以小人之心度君子之腹。