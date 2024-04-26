NCC委員將出爐 藍委批爭議人選

因國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）四位委員今年七月底任期屆滿，近期新人事名單將出爐，國民黨團昨舉行記者會，黨團副書記長羅智強點名目前傳出的被提名人、媒改學者羅慧雯曾撰文「新聞自由是什麼，能吃嗎？」質疑具意識形態；民眾黨立委林憶君認為，這代表新政府黨政軍介入媒體的意圖仍顯著。

包含ＮＣＣ主委陳耀祥在內四位ＮＣＣ委員於七月底任期屆滿，傳ＮＣＣ提名名單包括正副主委可望提名學者劉柏立、陳炳宏，另兩名委員是羅慧雯、ＮＣＣ平台事業管理處長詹懿廉。也有點名現任副主委翁柏宗轉正。

國民黨團副書記長張嘉郡表示，近年ＮＣＣ委員偏向民進黨，貫徹民進黨意志，關掉中天電視台，成為整肅媒體的劊子手，獨立性早已蕩然無存。尤其在數位發展部成立之後，兩部會業務疊床架屋，就該重新檢討ＮＣＣ的定位。

張嘉郡指出，內定ＮＣＣ委員名單是執政黨耍小手段，由特定媒體放消息測風向，不尊重體制和法規，很難不跟政治酬庸做聯想。

國民黨立委翁曉玲點名羅慧雯過去在媒體上發表的文章，暗指媒體老闆會干預新聞，新聞自由會改寫成「媒體老闆自由」。無證據的情況下，羅慧雯不該指控媒體老闆干預新聞，且中天是一家商業電視台。

民眾黨立委林憶君認為，目前傳出的內定名單仍都是有綠色色彩的人，並沒有從外部推薦，代表賴政府想用親綠人。新政府黨政軍介入媒體的意圖仍顯著，並非像民進黨喊的「黨政軍退出媒體」。他說，若目前傳出的內定名單屬實，屆時國會審查人事權時，朝野立委也會在國會殿堂上，對羅慧雯過去言論和立場提出質疑。