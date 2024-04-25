傳接NCC...羅慧雯曾喊「新聞自由能吃嗎」 白委：賴政府介入媒體意圖明顯

傳新政府內定NCC委員提名人選為現任副主委翁柏宗及學者陳炳宏、羅慧雯、詹懿廉，藍委認為羅慧雯曾稱「新聞自由是什麼，能吃嗎？」不適任。民眾黨立委林憶君質疑民進黨政府說的「黨政軍退出媒體」可信度；民眾黨立委吳春城認為，NCC委員人選應透過海選遴選。

林憶君表示，NCC目前傳出的內定名單看來，仍都是有綠色色彩的人，並沒有從外部推薦，代表賴政府想用親綠人馬，既然這是獨立機關，賴又想當全民總統，怎麼會沒有招攬非親綠人才的雅量？新政府黨政軍介入媒體的意圖仍顯著，並非像民進黨喊的「黨政軍退出媒體」。

至於羅慧雯曾寫過「新聞自由是什麼，能吃嗎？」評論惹議，林憶君說，若目前傳出的內定名單屬實，屆時國會審查人事權時，朝野立委也會在國會殿堂上，對羅慧雯過去言論和立場提出質疑，既然是公開發表的評論，那應可受公評。

吳春城表示，這些傳聞名單上的NCC委員提名人多標榜「專業學者」形象，但到底能不能秉持或自持專業學者的身分，在進入NCC之後發揮應有的作為，頗讓人質疑。

吳春城認為，現任NCC陳耀祥當初也是以學者身分受邀獲聘，沒想到進入NCC後卻失去應有的中立性，淪為政治打手，爭議不斷。NCC委員人選應透過海選方式，不該由特定人直接指定，這樣才能建立NCC公信力的基礎。