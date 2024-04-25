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蕭美琴見CSIS訪團 談台美合作強化印太區域安全

中央社／ 台北25日電
副總統當選人蕭美琴（右）25日接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）」訪賓，訪團由CSIS資深副會長車維德（Victor Cha）率領。圖／民進黨提供（中央社）
副總統當選人蕭美琴（右）25日接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）」訪賓，訪團由CSIS資深副會長車維德（Victor Cha）率領。圖／民進黨提供（中央社）

副總統當選人蕭美琴今天接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）」訪賓，雙方深入討論台美合作強化經濟韌性、印太地區安全、能源轉型等議題；此外，訪團成員也擔憂中國對台灣進行軍事威脅及灰色地帶威脅，包含軍機、軍艦擾台。

民進黨發布新聞稿表示，蕭美琴今天接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）」訪賓，訪團由CSIS資深副會長車維德（Victor Cha）率領；訪賓慰問4月初發生的花蓮大地震，並對台灣應變能力印象深刻。

蕭美琴回應，台灣社會會從過去的災難中記取經驗，在各方面進行改善，加強社會整體應變天災的能力，整體災防系統的韌性也正持續強化。

訪團成員表示，對於中國對台灣進行許多脅迫手段、軍事威脅及灰色地帶威脅感到擔憂，包含軍機、軍艦擾台等手段。

民進黨國際部主任李問分享在馬祖的經驗，特別是越界的漁船、抽砂船和各類貨船所造成執法上的挑戰，以及海底纜線損害導致當地無法進行通訊，影響離島民眾的安全與生活；期盼在通訊韌性及備援科技方面，推動更多國際科技合作，另參考美國、菲律賓等國經驗，應對潛在的灰色地帶威脅，運用科技確保資訊透明。

蕭美琴表示，為讓台灣經濟安全架構更為完整，總統當選人賴清德在選前就提出推動台灣的「信賴產業」，使台灣成為國際民主供應鏈可信賴的穩定參與者，因此，未來政府會致力推動台灣與美國在新興科技的產業強化交流，台灣有非常強健完整的生產鏈，美國有最先進的軟體及科技，雙方具備產業優勢上的互補性，未來在半導體、無人機、AI創新等領域都可以持續加強合作。

訪團也就能源轉型的議題進行討論，蕭美琴表示，台灣正積極發展綠能，高科技產業及許多具指標性的外國企業皆共同響應「RE100倡議」，並承諾在未來公司的營運上將大量採用綠電。

蕭美琴指出，歐洲許多國家響應台灣的再生能源政策，大力投資台灣的離岸風力及太陽能等產業，除協助加速台灣能源轉型，同時也促進台灣與重要國際夥伴的合作與交流。

蕭美琴特地準備來自花蓮，榮獲2024World GinAwards世界琴酒大賽的鰹魚琴酒贈送美國訪賓一行，除了向國際友人推廣花蓮的特產及永續的理念，也希望透過消費，協助花蓮在地業者，振興花蓮產業。

美國 花蓮 蕭美琴

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