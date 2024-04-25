賴清德籲「大陸要有自信」 白委酸不在台灣搞分裂才是自信

準總統賴清德今天說，期待中國大陸要有自信，要願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這樣才是兩岸交流正道。民眾黨立委林憶君認為，此舉在向大陸遞橄欖枝、心理喊話；民眾黨立委吳春城酸，賴不要在台灣內部搞分裂才是最大的自信，要他先對自己任中華民國總統有信心。

林憶君指出，賴清德過去台獨立場鮮明，民進黨也主打「抗中保台」，選擇在公布國安團隊時傳遞「籲中自信說」，是想藉此遞橄欖枝給大陸，在520就職前向對岸釋出善意。大陸過去對賴清德不信任，賴此時有點像對大陸心理喊話，要大陸相信自己也相信他，彼此信任才可能有合作基礎。

吳春城表示，賴清德要先對自己擔任總統有自信，要能團結台灣各族群，如果連他自己都對中華民國缺乏認同，想要讓「中華民國」與「台灣」兩者產生對立，口頭說再多都沒有用。

吳春城指出，賴清德僅呼籲對岸要有自信，這是空話，「賴清德不要在台灣內部搞分裂，這才是最大的自信」，如果只是口頭消遣對岸沒有自信，這是「賴皮」的詞彙，更不是身為總統應有的作為。