綠排審國會改革法案 藍提散會動議表決3連勝

立法院司法及法制委員會今天排審民進黨團等所提立法院職權行使法的國會改革法案，藍綠持續過招，分別提出延長開會時間動議及散會動議，國民黨立委挾人數優勢下，第3度通過散會動議，綠營再度敗陣。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱曾於18日、22日擔任輪值召委，排審民進黨立法院黨團所提國會改革相關版本，但在國民黨立委提出散會動議並表決通過下，民進黨團版本未進入逐條審查階段。

鍾佳濱今天排審民進黨團及朝野立委所提立法院組織法、立法委員行為法及立法院職權行使法部分條文修正草案等案。

委員會下午2時30分許進入逐條審查，討論立法院組織法部分條文修正草案，但在場國民黨、民進黨立委就關鍵的秘密會議規範、是否增設資通安全處、是否將及早規劃國會擴建、遷建案列入等條文，無法達成共識，因此保留交黨團協商。

該案審查完竣後，接續討論立法委員行為法部分條文修正草案。

國民黨立委羅智強表示，接下的案子將進入深水區，他對民進黨團的國會改革版本有諸多疑慮，且日前初審通過國民黨立委傅崐萁、台灣民眾黨立法院黨團的國會改革版本，皆經過3次公聽會、1次專案報告。

為此，羅智強提出臨時提案，內容提及為讓社會充分審議討論，審理民進黨團的立法院職權行使法、立法委員行為法部分條文修正草案，也應比照，須進行3次公聽會、1次專案報告後，再行逐條審查。

民進黨團總召柯建銘指出，國民黨的陽謀很清楚，就是想一路輾壓下去，也算過4月15日出委員會的國會改革版本，最快在5月17日的院會就能表決，接下來則是會請準總統賴清德到立法院做國情報告並即問即答，但這是違憲的。

柯建銘強調，司馬昭之心路人皆知，國民黨先畫靶再射箭，整個政治布局就是要在520前如何配合中國，造成台灣的憲政衝突、擾亂台灣，也假借公聽會之名，行沒收之實。

民進黨立委吳思瑤解釋，鍾佳濱在10日、11日開的公聽會，排定的提綱就含括民進黨團國會改革的條文內涵，此臨時提案是想要沒收民進黨團國會改革版本被審查的權利。

隨後，羅智強不滿鍾佳濱不讓他繼續發言、臨時提案沒處理，就要繼續逐條審查，柯建銘則提案，欲延長開會時間到今晚12時，羅智強等人質疑鍾佳濱主持議事不公，提出散會動議。

表決結果，贊成散會動議的有5人、反對者4人，因此通過散會動議。鍾佳濱說明，討論事項所列議案，未及處理部分，均另定期繼續審查。