徐巧芯遭疑涉喬貸款 北市財政局：已要求富邦銀說明

國民黨立委徐巧芯被指涉找台北富邦銀行替婆婆處理貸款，因北市府有3席北富銀公股董事，綠營北市議員上午在議會財建委員會中，要求台北富邦銀行應釐清媒體報導貸款案的核貸流程、稽查作業，並盡速主動公開對外說明，以保障北市府及市民權益。財政局表示，因應北市議會委員會要求，已要求富邦銀行對外說明如稽查過程等內容。

民進黨議員簡舒培、林延鳳、林亮君、鍾佩玲、洪婉臻和林世宗等議員，上午在市議會財建委員會中，針對貸款過程核貸爭議，指徐巧芯的婆婆2021年在9月至11月分別貸款三次、共1450萬，明顯高於周邊房屋行情價的1100萬。認為徐巧芯婆家竟可以一屋三貸，還能超貸400多萬，北富銀兩周就撥款。

北市財政局指出，北市議會財政建設委員會多位議員關心報載民眾貸款過程核貸爭議一案，依銀行法第48條第2項規定，銀行對於顧客之存款、放款或匯款等有關資料，應保守秘密，尚無法提供。銀行應自行檢視貸款是否符合授信5P原則。

媒體報導此事後，財政局指出，已洽台北富邦銀行提出說明。該銀行回覆，核貸條件包含成數、利率等均依該行授信與定價等相關規定辦理。市府3位富邦金控公股董事於4月25日董事會議，要求台北富邦銀行應釐清報載貸款個案的核貸流程、稽查作業，並盡速主動公開對外說明，以保障本府及市民權益。

台北市財政局長胡曉嵐表示，針對此案先前有詢問富邦銀行，經銀行告知，因個人資金需求向銀行申貸，包含核貸條件如成數、利率等，均依授信與定價等規定辦理，並無例外授權准駁的狀況。因北市議會委員會要求，將以公股董事身分要求富邦銀行對外說明如稽查過程等內容。