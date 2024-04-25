接棒台聯黨主席 周倪安：努力爭取更多年輕人支持

台聯今天召開中執會，通過黨主席選舉登記人周倪安當選第8屆黨主席。周倪安表示，台聯會努力爭取更多年輕人支持，守護台灣民主，堅定台灣信念；未來也會從鄉鎮再出發，提出保護社會和婦幼的運動。

2024大選結果，創黨至今超過22年的台灣團結聯盟在立委選舉的政黨票得票數4萬3372票，得票率0.31%。台聯於1月13日大選開票當天晚間宣布，由於選舉成績不盡理想，時任黨主席劉一德請辭並建議解散政黨。

台聯1月29日召開中執會，否決劉一德所提建議解散案，通過暫由曾任立委的台聯秘書長周倪安擔任代理主席，敲定農曆年後啟動黨主席改選等相關事項。

台聯3月份辦理黨主席選舉登記，僅有周倪安登記。台聯今天召開第7屆第3次中執會，根據黨章，過半數中執委通過由黨主席登記人周倪安當選為台聯第8屆黨主席。

周倪安表示，於此艱難的時刻，她接棒台聯黨主席，只有責任、只有承擔，台聯將會努力爭取更多年輕人支持，延續2024選舉的主張，守護台灣民主，堅定台灣信念。

周倪安指出，台聯未來會做為社會運動者，持續做運動；從鄉鎮再出發，提出保護社會和婦幼的運動，也會堅持轉型正義及做更多讓台灣成為正常國家的工作。