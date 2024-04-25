快訊

捷警隊警官遭女兒控性侵 北市警局火速出手了

美上季GDP增速遠不如預期！美股道瓊早盤挫跌500點 台積電ADR跌1.5％

台灣還有規模8強震？專家還原推論地點：絕對不是花蓮米崙斷層

引進印度移工來台 立委共籲採直聘制

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨立委陳昭姿。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委陳昭姿。圖／聯合報系資料照片

印度移工即將來台，跨黨派立委共籲國與國落實「直聘」制度！民眾黨立委陳昭姿25日質詢時提出，盼印度移工能落實直聘制，不要再由私人仲介經手。勞動部長許銘春回應，越南、印尼等來源國消極、不願意接受直聘制度，但未來印度移工問題，會將直聘制度視為優先談判議題，並持續精進相關制度。

政府規劃引進印度移工，已經和印度簽署勞動合作備忘錄MOU，勞動部將擴大召開諮詢會議，討論引進行業、名額及方式。

印度移工拚直拚

陳昭姿指出，未來聘用勞工時，若採政府對政府、國對國的直接聘僱制度，較可以防止私人仲介剝削移工；但現有的移工來源國，台灣在直聘制度做的很差，僅不到1%。她表示，近期看到兩國合作備忘錄發現，和現行政策無不同，未來仍允許私人仲介引進嗎？

許銘春回應，當初招募希望採用「雙軌多元」的制度，直聘也是談判的重點，但問題在於越南、印尼等來源國態度消極、不願意接受直聘制度。她也強調，對於新的來源國印度，就會把直聘制度視為優先談判議題，後續會透過雙邊工作層級會議來處理。

國民黨立委陳菁徽也期盼政府能承諾優化直接聘僱制度、簡化流程、加強聯繫服務，建議參考韓國聘僱許可制，由政府資助成立專責單位，全方面解決聘僱問題。許銘春回應說，直聘制度有不斷在精進，未來也會持續檢討。

公務人力恐告缺

然而，民進黨立委黃秀芳擔憂，若落實印度移工國對國直接聘僱的話，公部門業務量一定會增加，如果人力不足的話，直聘業務最後還是會委外經營處理，最後反而跟私人仲介制度沒什麼兩樣。

許銘春回答說，隨著移工人數逐漸攀升，勞動部勞發署跨國勞動力管理組的工作越來越辛苦，移工管理相關法令又多如牛毛，為了減輕公務員的業務負擔，並減輕雇主直聘的成本與壓力，把移工聘僱手續變得更簡政便民，是勞動部持續精進的方向。

【更多精采內容，詳見

勞動部 印度 移工

延伸閱讀

影／何佩珊接勞動部長 許銘春：對她有信心

缺工搶才！勞動部擬修法 取消僑外生評點制配額上限

史上最長任期勞動部長 許銘春：最遺憾未能推動勞保年改

失聯移工逾8.5萬人 勞動部擬修法重罰非法雇主、仲介

相關新聞

傳大陸漁民登上馬祖地區高登島？軍方：未登島 是在附近島嶼發現

馬祖地區有漁民今天下午16時許目擊有1艘陸籍小船停靠在北竿鄉軍事管制區～高登島，隨即打電話向馬祖海巡隊與軍方報案；馬防部...

傳接NCC...羅慧雯曾喊「新聞自由能吃嗎」 白委：賴政府介入媒體意圖明顯

傳新政府內定NCC委員提名人選為現任副主委翁柏宗及學者陳炳宏、羅慧雯、詹懿廉，藍委認為羅慧雯曾稱「新聞自由是什麼，能吃嗎...

蕭美琴見CSIS訪團 談台美合作強化印太區域安全

副總統當選人蕭美琴今天接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）」訪賓，雙方深入討論台美合作強化經濟韌性、印太地區安全、能源轉...

綠排審國會改革法案 藍提散會動議表決3連勝

立法院司法及法制委員會今天排審民進黨團等所提立法院職權行使法的國會改革法案，藍綠持續過招，分別提出延長開會時間動議及散會...

賴清德籲「大陸要有自信」 白委酸不在台灣搞分裂才是自信

準總統賴清德今天說，期待中國大陸要有自信，要願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這樣才是兩岸交流正道。民眾黨立委林憶君認...

徐巧芯遭疑涉喬貸款 北市財政局：已要求富邦銀說明

國民黨立委徐巧芯被指涉找台北富邦銀行替婆婆處理貸款，因北市府有3席北富銀公股董事，綠營北市議員上午在議會財建委員會中，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。