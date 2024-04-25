引進印度移工來台 立委共籲採直聘制

印度移工即將來台，跨黨派立委共籲國與國落實「直聘」制度！民眾黨立委陳昭姿25日質詢時提出，盼印度移工能落實直聘制，不要再由私人仲介經手。勞動部長許銘春回應，越南、印尼等來源國消極、不願意接受直聘制度，但未來印度移工問題，會將直聘制度視為優先談判議題，並持續精進相關制度。

政府規劃引進印度移工，已經和印度簽署勞動合作備忘錄MOU，勞動部將擴大召開諮詢會議，討論引進行業、名額及方式。

印度移工拚直拚

陳昭姿指出，未來聘用勞工時，若採政府對政府、國對國的直接聘僱制度，較可以防止私人仲介剝削移工；但現有的移工來源國，台灣在直聘制度做的很差，僅不到1%。她表示，近期看到兩國合作備忘錄發現，和現行政策無不同，未來仍允許私人仲介引進嗎？

許銘春回應，當初招募希望採用「雙軌多元」的制度，直聘也是談判的重點，但問題在於越南、印尼等來源國態度消極、不願意接受直聘制度。她也強調，對於新的來源國印度，就會把直聘制度視為優先談判議題，後續會透過雙邊工作層級會議來處理。

國民黨立委陳菁徽也期盼政府能承諾優化直接聘僱制度、簡化流程、加強聯繫服務，建議參考韓國聘僱許可制，由政府資助成立專責單位，全方面解決聘僱問題。許銘春回應說，直聘制度有不斷在精進，未來也會持續檢討。

公務人力恐告缺

然而，民進黨立委黃秀芳擔憂，若落實印度移工國對國直接聘僱的話，公部門業務量一定會增加，如果人力不足的話，直聘業務最後還是會委外經營處理，最後反而跟私人仲介制度沒什麼兩樣。

許銘春回答說，隨著移工人數逐漸攀升，勞動部勞發署跨國勞動力管理組的工作越來越辛苦，移工管理相關法令又多如牛毛，為了減輕公務員的業務負擔，並減輕雇主直聘的成本與壓力，把移工聘僱手續變得更簡政便民，是勞動部持續精進的方向。

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