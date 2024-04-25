【重磅快評】從名表與老家 看到賴清德寬以待己的輕忽

準總統賴清德在520前夕喊話「兩岸執政黨展開良性對話」，這是兩岸的重大訊息，只是媒體仍舊關注他手上的勞力士及萬里老家現值。這當然是嚴重失焦，但錯不在媒體，而是賴及其團隊面對事情的態度。賴清德寬以待己的輕忽，將讓這類致命的公關危機一再上演，這可不是罵罵吳崢開會滑手機就可以解決的事。

台北市議員苗博雅日前指稱國民黨立委徐巧芯全身名牌，引發連串風波。未料，有人發現準總統賴清德也曾戴過勞力士，卻沒有申報。賴清德昨天在民進黨中執會「澄清」始末，順便再提被指為「賴皮寮」的萬里老家，因市府鑑價僅17萬元，雖然要捐作公益信託，但無人承作。

賴清德在中執會是主動提起名表，先前外界傳他有三支勞力士，但他「證實」只有兩支，一支是早年當選國大代表時，表姐送他的，但後來弄丟了，民進黨團總召柯建銘開玩笑說「可能拿去當掉了」；另一支勞力士則是他買的，價格約10萬元，重點是兩支表都未達財產申報的20萬元標準。

至於萬里老家，賴清德說最近新北市府鑑價結果出爐，老家的房舍價值只有17萬元，當時卻被打成「萬里帝寶」，相當荒謬，甚至現在要去找公益信託，因為價值太低，還沒有人願意承作。

徐巧芯穿搭名牌，綠營翻天覆地發動攻擊，賴清德萬里老家違建也是大選時最火紅的議題，賴清德幾句話當年及搬出新北市府房屋現值評定的數字，好像就要把這一頁翻過去。賴清德一派輕鬆，彷彿在他眼中，名表、違建根本不足掛齒。

賴清德的名表風波，其實是綠營自己挑起，若非綠營猛打徐巧芯，火也不會燒到賴清德。戴勞力士不是大問題，但是態度很重要，賴清德的第一個問題是發言人吳崢起先根本否認此事，後來證實他公然說謊，其中是否有內情，外界不而知，民進黨有說明的必要。

再者，是賴清德的「澄清」，不管三支或兩支，賴只認兩支，其中一支搞丟，另一支買入價格约10萬元，賴清德刻意強調兩支都未達財產申報標準。但如果檢視過去賴清德對於萬里老家最初版本「親戚的」的說法，這次提出的勞力士版本是否也如法炮製？賴清德視錢財如無物的說法，恐怕還是信者恆信，不信者恆不信。

巧的是，我國在南美的貿易伙伴秘魯，該國總統博魯阿爾特月初才因佩戴來源不明的名表遭調查，就在她的辦公室、住處被搜索後，6名部長也突然請辭。博魯阿爾特對於調查很不滿，但承認她是「一不小心」接受了朋友借與，新聞上了國際版，也成了醜聞，賴清德處理自身的勞力士，應該要再慎重一些。

至於萬里老家建物價值僅17萬元，賴清德的說法更有誤導之嫌。眾所周知，房屋現值是由地方政府依據建物地段、建材品質、樓層、面積以及屋齡等因素進行評定，主要是課稅的依據，新北市府要對賴清德萬里老家課徵房屋稅而評定房屋現值，根本不代表市價。

賴清德拿17萬元這個數字來說嘴，要不是無知就是蓄意誤導，藉此轉移萬里老家公益信託沒有進度的壓力，難怪有藍委及眾多網友競相出價願意買下，因為17萬元根本不符市價行情。

這下子糗的是賴清德，即始刻意壓低萬里老家的房屋現值，儘管老家不是萬里帝寶，但只要是不動產就要依法申報，現值再低並且過戶給兒子，也無法改變他過去對萬里老家避重就輕的說法，只有換來欲蓋彌彰的指摘。綜觀這兩件事，賴清德處理涉己事務的方式，實在看不出有什麼高明之處。