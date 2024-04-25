傅崐萁堅決率團訪陸：目標要讓人進來、貨出去

國民黨立法院黨團總召傅崐萁明將率團訪陸，他今日表示，身為國會議員，有為了台灣的百工百業及兩岸和平而赴陸訪問的責任，「403震災重建條例草案」已經逕付二讀，但餘震不斷導致需要對居住安全進行全面檢視，有必要將150億提高到300億，同時為了台灣的產業及兩岸關係的和平發展，身為國會議員本就應該執行公務承擔交流的責任。

傅崐萁說，身為國會議員推動兩岸和平，讓2300萬人能夠安居樂業，是台灣不管哪個政黨以及所有的人民，都必須要全力以赴的責任，畢竟要讓台灣人民能夠安居樂業，兩岸和平何其重要。經過2個月不斷地密集馬拉松式的協商後，跟大陸表達兩岸必須要大和平才能安定繁榮的發展，因此希望兩岸關係能夠破冰以外，還有讓大陸的團客跟自由行在中斷8年後能夠再次走進台灣。

傅崐萁強調，兩岸要保持善意、常來常往，讓人民能夠多交流，能夠走進台灣、關心台灣，同時花蓮也需要的觀光客進來，使得觀光產業能夠有機會振興。其實不只花蓮，台灣的百工百業都需要這些觀光客進來，這也是此行非常重要的目標，就是要讓新的觀光客源走進花蓮，而大陸觀光客就是最主要必須爭取的重要客源。

傅崐萁表示，人要進來、貨要出去，過去非常多的農特產品沒有辦法進入大陸，希望這次能夠順利的把台灣農特產品銷到大陸去，這也是對台灣農民的保障，同時讓顧客走進台灣，使中斷8年的兩岸交流能再次恢復，讓兩岸能夠春暖花開、台灣的百工百業能夠順利振興起來，這些當然都是國會議員該有的責任。

傅崐萁提到，過去立法院組團赴越南參加台商會成立是公務行程、日本參加國會交流是公務行程、WHA參訪等等，都是公務行程，這次到大陸去當然是對台灣最重要的公務行程，必當全力推動兩岸大和平。

傅崐萁再次強調，此行不會耽誤立法院的任何議程，明天依然會甲動，面對任何挑戰都會承擔所有的責任，推動兩岸和平讓台灣百工百業能夠順利的發展。雖然有那麼多雜音。黎明前的黑暗總是最深邃的，再深的考驗都會承擔，台灣人民愛好和平、自由，因此必當全力推動兩岸和平發展。