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賴清德盼兩岸良性對話 張啓楷籲：立即開放組團遊大陸

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委張啓楷。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委張啓楷。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德今天公布新政府國安人事，民眾黨立委張啓楷表示，賴清德昨天說「由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」，但兩岸缺乏互信基礎，要如何展開良性對話？建議民進黨政府先釋出善意，立即宣布開放組團赴陸旅遊。

張啓楷指出，兩岸的溝通、交流必須不斷地累積善意，以台灣組團赴陸旅遊為例，交通部原本預計從今年3月1日起解除「禁團令」，但今年2月7日卻突然宣布6月1日起不能出團。

張啓楷認為，既然中國國家主席習近平日前說「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，而賴清德也希望兩岸執政黨負責任地展開良性對話，那建議民進黨政府先釋出善意開放組團到大陸旅遊。

張啓楷表示，蔡英文總統2016年獲689萬張選票、得票率56.12％，2020年拿下817萬張選票、得票率57.13％，她擁有強大民意基礎，但執政8年都無法與對岸展開良性對話；賴清德2024年的得票僅是558萬張選票、得票率40.05％，要怎麼做得到與大陸良性對話？

張啓楷指出，賴清德擔任行政院長時，曾在2017年9月26日立法院答詢時說，自己是務實的台獨工作者，在中共眼裡，賴清德對於中國大陸的態度遠比蔡英文還要強硬，假如賴清德520就職演說沒有進一步釋出善意，「由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」一說勢必成為空話。

張啓楷指出，中共對台一直以來都採取軟硬兼施的雙手策略，一方面習近平才說「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，另一方面，14架次共機日前又越過海峽中線，部分共機距離基隆僅有41海里，可以預見520以前，中共還會施加更大的壓力，共軍逼近台灣的距離也將越來越近，台灣軍方如何因應，令人擔憂。

張啓楷 蔡英文 觀光 賴清德

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