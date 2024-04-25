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出席台日聯誼會成立 韓國瑜：三杯清酒下去就會水乳交融

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院上午舉行第十一屆立法院「台日交流聯誼會」成立活動，立法院長韓國瑜、立法院前院長王金平與朝野立委出席。記者林伯東／攝影
立法院上午舉行第十一屆立法院「台日交流聯誼會」成立活動，立法院長韓國瑜、立法院前院長王金平與朝野立委出席。記者林伯東／攝影

立法院第11屆「台日交流聯誼會」今天舉行成立大會，立法院長韓國瑜接下會長一職，目前約有70多位立委加入。韓國瑜在致詞時說，台日之間是最自然不過的關係，與日本朋友「三杯清酒下去，日本人心中的活潑小孩子就出來了」，更要日方別擔心參與人數少，卡司才是最重要的，呼籲朝野立委踴躍報名，讓台日聯誼會衝破100名。

立法院台日交流聯誼會今天在立院舉行成立大會，前立法院長王金平、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，以及立法院副院長江啟臣與多名立委都到場參與。會中推舉韓國瑜為會長，國民黨立委洪孟楷、民進黨立委邱議瑩、民眾黨立委黃珊珊為副會長，並聘請前院長王金平、蘇嘉全、游錫坤為榮譽會長。

王金平致詞時指出，台日之間交流頻繁，尤其日本國會最大團體「日華議員懇談會」多年來居間幫助促進台日關係，做出很大的貢獻。不過王金平也提到，片山和之前晚與他吃飯時，告訴他這次成員僅有70位立委，與過去近百位立委相差太多，呼籲立委們要重視，起碼達到以前參加人數的水準。

韓國瑜致詞時表示，台日之間關係是最自然不過的關係，人與人之間有三種層次的交往，嘴對嘴、嘴對心、心對心，「我與片山和之大使彼此見面，看到就像雙胞胎，髮型都是絕頂聰明」。日本朋友一開始見面時都很嚴肅、很莊嚴，「但三杯清酒下去，日本人心中的活潑小孩子就出來了，很自然又很幽默，大家就會水乳交融」。

韓國瑜也要片山和之別擔心參加立委人數少，以好萊塢電影比喻稱，「要看卡司，哈里遜福特演完法櫃奇兵後，電影名單只要有哈里遜福特，一定衝去買電影票」，台日交流協會卡司很堅強的，立法院對於日本交流相當重視，相信未來參與人數可突破一百名。

代表外交部出席成立大會的外交部次長田中光說，外交部持續推動深化台日關係，也會接受立委的指教和建議，共同努力讓台日交流更上層樓。

片山和之受邀致詞時表示，多名立委參加這屆「台日交流聯誼會」，並由立法院長擔任會長，代表立法院和台灣民意重視台日關係，令人感動，希望有更多立委加入「台日交流聯誼會」。他說，日本與台灣之間關係密切，期待雙方關係綻放耀眼的光芒。

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立法院 韓國瑜

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