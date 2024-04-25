柯文哲接舞台劇「答應後就後悔」 賴佩霞虧成長空間大

民眾黨主席柯文哲參與舞台劇「倒垃圾」演出，在劇中飾演台北市長並與2024副總統參選人賴佩霞同台，今天彩排記者會他開玩笑說，排練太痛苦了，從答應第一秒就開始後悔到現在。賴佩霞為柯打分數說「還有很大成長空間」，相信演出會讓大家驚喜。

媒體幾度想問政治議題，遭柯文哲與編導謝念祖「打太極」轉移話題，僅回答舞台劇相關提問。劇中提及都更和監視器2M、3Ｍ等政治熱門話題，但柯等人僅是笑笑，還開玩笑要媒體「不要趁機偷渡」。

柯文哲直言舞台劇需要專業訓練，對他來說又唱又跳還要記歌詞「太痛苦了」，抱怨不知道排練舞台劇還要做暖身操，一旁的謝念祖連忙說因為怕受傷。媒體問柯文哲用什麼心情接演這齣戲，柯文哲先是語帶玄機說「要聽實話嗎？」接著說，「這是副秘書長（許甫）去接的，我都不曉得，他們都講好以後才來告訴我。」

賴佩霞幫腔說，所以柯文哲身邊的人都很開心，柯妙回「整老闆當然很開心」，人家叫他演什麼他就演什麼，對他來說，參演舞台劇最主要的目的就是去了解一個行業，過去僅是在電視上看，不知道幕後還有很多過程，對他來說是學習之旅。

談到排練過程，賴佩霞調侃柯，「我發現他音準有明顯的變好」，被問替柯打幾分，賴說，她覺得還有很大成長空間，柯文哲在一旁聽了大笑。賴接著說，就像柯說的，舞台劇是非常專業的，只要提醒跟調整，相信接下來這幾天柯會有很多讓大家驚喜的地方。

「倒垃圾」明晚起接連三天在台北市藝文推廣處城市舞台首演，6月南下高雄、9月到台中，柯文哲皆參與演出。謝念祖說，柯文哲是閒不下來的人，接下來排練會看看有沒有其他角色讓柯模仿，「以後他就接郭子乾的案子了」，柯文哲聽了大笑。