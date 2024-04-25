新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

新竹市長高虹安話題不斷，除了近期因涉詐領助理費案密集出庭，前幾天還和義消到越南，一出去就是4天，花的還是第二預備金，綠營撿到槍狠批是「出國爽玩」，讓高虹安再身陷司法、政治兩面混戰。

2024-04-25 14:43