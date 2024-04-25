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新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

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新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
準總統賴清德。圖／聯合報系資料照片
準總統賴清德。圖／聯合報系資料照片

總統當選人賴清德新政府人事大致底定，內閣中和賴清德關係友好關係友好的「賴系」儼然成形，成為大宗，新潮流也有多位成員入閣，蔡英文系統閣員則多在國安團隊服務。內閣成員派系一覽表如下：

總統府秘書長／潘孟安（賴系、新潮流）

國安會秘書長／吳釗燮（蔡英文系統）

海基會董事長／鄭文燦（新潮流）

陸委會主委／邱垂正（新潮流）

國安局長／蔡明彥（蔡英文系統）

行政院長／卓榮泰（賴系）

行政院副院長／鄭麗君（賴系）

退輔會主委／嚴德發（蔡英文系統）

國防部長／顧立雄（蔡英文系統）

外交部長／林佳龍（正國會）

行政院秘書長／龔明鑫（蔡英文系統）

僑委會委員長／徐佳青（新潮流）

內政部長／劉世芳（新潮流、陳菊系統）

教育部長／鄭英耀（陳菊系統）

交通部長／李孟諺（賴系、蘇系）

文化部長／李遠（無）

法務部長／鄭銘謙（賴系）

數位發展部長／黃彥男（無）

經濟部長／郭智輝（賴系）

財政部長／莊翠雲（無）

國發會主委／劉鏡清（賴系）

金管會主委／彭金隆（無）

勞動部長／何佩珊（柯建銘系統）

衛福部長／邱泰源（英系）

海委會主委／管碧玲（英系）

農業部長／陳駿季（無）

環境部長／彭啟明（賴系）

國科會主委／吳誠文（賴系）

公程會主委／陳金德（新潮流）

主計長／陳淑姿（賴系）

人事長／蘇俊榮（無）

原民會主委／曾智勇（潘孟安系統）

客委會主委／古秀妃（賴系）

國安會 新潮流 蔡英文

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