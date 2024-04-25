聽新聞
test
0:00 / 0:00
新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡
總統當選人賴清德新政府人事大致底定，內閣中和賴清德關係友好關係友好的「賴系」儼然成形，成為大宗，新潮流也有多位成員入閣，蔡英文系統閣員則多在國安團隊服務。內閣成員派系一覽表如下：
總統府秘書長／潘孟安（賴系、新潮流）
國安會秘書長／吳釗燮（蔡英文系統）
海基會董事長／鄭文燦（新潮流）
陸委會主委／邱垂正（新潮流）
國安局長／蔡明彥（蔡英文系統）
行政院長／卓榮泰（賴系）
行政院副院長／鄭麗君（賴系）
退輔會主委／嚴德發（蔡英文系統）
國防部長／顧立雄（蔡英文系統）
外交部長／林佳龍（正國會）
行政院秘書長／龔明鑫（蔡英文系統）
僑委會委員長／徐佳青（新潮流）
內政部長／劉世芳（新潮流、陳菊系統）
教育部長／鄭英耀（陳菊系統）
交通部長／李孟諺（賴系、蘇系）
文化部長／李遠（無）
法務部長／鄭銘謙（賴系）
數位發展部長／黃彥男（無）
經濟部長／郭智輝（賴系）
財政部長／莊翠雲（無）
國發會主委／劉鏡清（賴系）
金管會主委／彭金隆（無）
勞動部長／何佩珊（柯建銘系統）
衛福部長／邱泰源（英系）
海委會主委／管碧玲（英系）
農業部長／陳駿季（無）
環境部長／彭啟明（賴系）
國科會主委／吳誠文（賴系）
公程會主委／陳金德（新潮流）
主計長／陳淑姿（賴系）
人事長／蘇俊榮（無）
原民會主委／曾智勇（潘孟安系統）
客委會主委／古秀妃（賴系）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言