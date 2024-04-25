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影／賴清德萬里老家僅值17萬？羅智強：願意用20萬元買

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
賴清德近期稱萬里老家價值僅17萬，對此，國民黨立委羅智強（左）今天表示，他願意用20萬元買下。而葉元之（右）表示：針對賴清德的勞力士，建議拿到立法院，羅智強會找鑑價師來鑑價。記者許正宏／攝影
賴清德近期稱萬里老家價值僅17萬，對此，國民黨立委羅智強（左）今天表示，他願意用20萬元買下。而葉元之（右）表示：針對賴清德的勞力士，建議拿到立法院，羅智強會找鑑價師來鑑價。記者許正宏／攝影

準總統賴清德萬里老家有違建爭議，而近期稱老家價值僅17萬，賴清德亦有勞力士表疑未申報的爭議。對此國民黨立委羅智強今天表示，他願意用20萬元，來買賴清德被馬賽克的花園公寓小洋房，笑賴清德真覺得Google打上馬賽克，大家看不到，大家就忘了這間花園小洋房嗎？

另外提到賴清德的勞力士爭議，葉元之表示國民黨不是刻意針對賴清德的勞力士，最主要是凸顯綠營雙標，因民進黨一直攻擊立委徐巧芯，國民黨用同樣標準質疑賴清德，另外再點名民進黨團幹事長吳思瑤，表示她曾帶疑是價值70萬的精品項鍊，然而吳思瑤卻澄清是在北市東區一條2000元買的，建議吳思瑤可跟賴清德一起拿到立法院，羅智強會找鑑價師一同鑑價。

國民黨 羅智強 賴清德

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