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立委提廢國是論壇 周萬來：它是疏洪道非不好機制

中央社／ 台北25日電

立法院司法及法制委員會今天排審國會改革法案，藍、綠立委就是否廢除國是論壇等議題過招。立法院秘書長周萬來說，國是論壇像是一個疏洪道，他不認為國是論壇就是不好的機制，因此持保留態度。

立法院司法及法制委員會今天併案審查民進黨立法院黨團與藍、綠立委所提國會改革法案，周萬來等人列席說明，並備質詢。截至中午12時5分詢答結束，至於下午是否進入討論、逐條審查階段，尚待觀察。

立法院議事規則第22條規定，出席立委得於每次院會時間上午9時起，就國是問題發表意見，時間不得逾1小時；依其抽籤順序，每人發言3分鐘，並應遵守立法委員行為法第7條第1項的規定。發言時間屆至，應即停止發言，離開發言台。

民進黨立委陳俊宇質詢提到，他是新科立委，但對於國是論壇存在的必要性感到懷疑，因為立委登記發言後，站在台上獨自說3分鐘，有時候與政策或時事沒有關聯，也讓官員在台下枯等，延宕處理議案的時間，無太大效益。

陳俊宇說，當初設置國是論壇是要提供立委有更多發言的機會，包括自由發表政策、反映民情等，但現在是電子化和網路媒體時代，立委有相當多元的發言管道，是否要讓國是論壇走入歷史。

周萬來表示，國是論壇是從第2屆開始，當時是因為有立委藉議事錄發言階段，做偏離主題的發言，因此才有其他立委提出此機制，而長期也有蠻多立委跟外界希望廢止國是論壇等，他有聽到這些意見。

周萬來指出，但他認為國是論壇是一個疏洪道，也不認為國是論壇就是不好的機制，但就他個人來說，沒有說一定不能廢。

國民黨立委林思銘質詢時則提到，國是論壇是很好的機制，可以增加立委監督能量，非常有正面意義，如果把它廢除就叫做自我閹割，不曉得執政黨立委在怕什麼。

國是論壇是否有存在的必要，周萬來表示，他個人是比較保留，也有資深助理希望把它廢掉，他都有看過。

此外，立法院所提書面報告指出，關於國是論壇制度，當初有其設立緣由，並因具有臨時性、機動性與新聞性的特點，提供立委問政的場域，其存廢與否，尊重立委合議決定。

周萬來 立法院

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