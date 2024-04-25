美司令指中國將具攻台能力 外交部：強化自我防禦
美軍印太司令部司令阿基里諾表示，中國目標是在2027年之前具備侵略台灣的能力。外交部今天表示，不會臆測或評論中國是否攻台、何時攻台，但政府不會挑釁，但也不會屈服於中國施壓，而是追求以實力為後盾的和平，將積極強化自我防禦能力。
美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）受訪表示，中國目標是在2027年之前具備侵略台灣的能力。面對媒體詢問前述一事，外交部發言人劉永健今天在例行記者會上表示，對於中國攻台的各種臆測，顯示中國日益升高對台軍事威脅、逐步片面改變台海現狀的意圖與動作，已引起各界高度關切。
劉永健指出，不會臆測或評論中國是否攻台、何時攻台，政府政策為努力維持台海和平穩定現狀，不會挑釁，但也不會屈服於中國施壓，並積極爭取理念相近國家支持，近年在各個重要國際場域，民主陣營、國家領袖一再重申台海和平穩定的重要，反對片面改變台海現狀，並強調台海和平是全球安全與繁榮不可或缺的要素。
他說，國際社會對台海和平高度關切與支持，可嚇阻中國可能的冒進，台灣追求以實力為後盾的和平，將積極強化自我防禦能力，為一切狀況做好準備，讓中國了解犯台代價很高，不輕舉妄動。
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