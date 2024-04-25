藍委點名翁柏宗、羅慧雯不適任NCC委員

國家通訊傳播委員會（NCC）近期將有新人事名單，國民黨團今舉行記者會，黨團副書記長張嘉郡表示，NCC近幾年的委員貫徹民進黨意志，關掉中天電視台，成為整肅媒體的劊子手，獨立性早已蕩然無存。黨團副書記長羅智強也稱，外傳的被提名人羅慧雯「新聞自由是什麼，能吃嗎？」另三位被提名人認同這句話嗎？

包括NCC主委陳耀祥等4位委員於7月底任期屆滿，據媒體披露，NCC提名名單包括正副主委可望提名劉柏立、陳炳宏，另兩名委員是媒改學者羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉。亦有點名現任副主委翁柏宗轉正。

羅智強問四位外傳的被提名人，「新聞自由是什麼，能吃嗎？」另三位被提名人認同羅慧雯說過的這句話嗎？翁柏宗被提名為NCC主委是憑什麼？陳耀祥任內踐踏新聞自由、護航鏡電視，種種濫權作為，陳耀祥是狼，翁柏宗是狽？兩人狼狽為奸裝中立。

張嘉郡表示，NCC是仿美國FCC所設立的獨立機關，但近幾年的NCC委員，一面倒偏向民進黨，貫徹民進黨意志，關掉中天電視台，成為整肅媒體的劊子手，獨立性早已蕩然無存。尤其在數位發展部成立之後，兩部會業務疊床架屋，就該重新檢討NCC的定位。

張嘉郡指出，所謂內定NCC委員名單，是執政黨耍了小手段，由特定媒體放出訊息測試風向，完全不尊重體制和法規，充滿綠油油，很難不跟政治酬庸做聯想。

國民黨立委翁曉玲也點名羅慧雯，觀羅過去在媒體上發表的文章，對於擔任獨立機關委員大有問題，其中一篇提到「如果中天新聞台換照通過，新聞自由會怎麼樣？」暗指媒體老闆會干預新聞，新聞自由會改寫成「媒體老闆自由」。羅慧雯在沒有證據的情況下，不該指控媒體老闆指揮干預新聞，且這是一家商業電視台。NCC委員的人格獨立，要比機關獨立更重要。

國民黨立委葉元之認為，民進黨若執意要提名有爭議的人選擔任NCC委員，乾脆廢掉NCC。廢掉後，電信業務回歸交通部，打詐業務交給數發部，媒體監管鬆綁。

葉元之提到，現是數位匯流時代，媒體管控或監管早已不同，除透過衛星頻道接收資訊，也能在電視透過網路收看YT，若管不到網路頻道，為何能管衛星頻道內容？不廢掉NCC前提下，將提案限縮NCC管制媒體權力，不得再以換照手段管控媒體，倘若媒體違法，有現行法令處罰，政府不可用其他手段限縮媒體經營。