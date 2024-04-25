快訊

台股下跌274點收19,857點 台積電跌17元收766元

中正一分局傳槍響 37歲警頭部外傷意識不清送醫

特斯拉被老謝說完「大勢已去」卻飆漲…真有其指標？專家曝8點原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委點名翁柏宗、羅慧雯不適任NCC委員

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）近期將有新人事名單，國民黨團今舉行記者會，黨團副書記長羅智強（左二）指NCC正副主委陳耀祥、翁柏宗狼狽為奸，稱行政院長陳建仁欺騙感情，陳揆承諾NCC委員提名會尊重在野黨，如今不尊重在野黨，逕自拋出名單，請行政院打掉重練。記者屈彥辰／攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）近期將有新人事名單，國民黨團今舉行記者會，黨團副書記長羅智強（左二）指NCC正副主委陳耀祥、翁柏宗狼狽為奸，稱行政院長陳建仁欺騙感情，陳揆承諾NCC委員提名會尊重在野黨，如今不尊重在野黨，逕自拋出名單，請行政院打掉重練。記者屈彥辰／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）近期將有新人事名單，國民黨團今舉行記者會，黨團副書記長張嘉郡表示，NCC近幾年的委員貫徹民進黨意志，關掉中天電視台，成為整肅媒體的劊子手，獨立性早已蕩然無存。黨團副書記長羅智強也稱，外傳的被提名人羅慧雯「新聞自由是什麼，能吃嗎？」另三位被提名人認同這句話嗎？

包括NCC主委陳耀祥等4位委員於7月底任期屆滿，據媒體披露，NCC提名名單包括正副主委可望提名劉柏立、陳炳宏，另兩名委員是媒改學者羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉。亦有點名現任副主委翁柏宗轉正。

羅智強問四位外傳的被提名人，「新聞自由是什麼，能吃嗎？」另三位被提名人認同羅慧雯說過的這句話嗎？翁柏宗被提名為NCC主委是憑什麼？陳耀祥任內踐踏新聞自由、護航鏡電視，種種濫權作為，陳耀祥是狼，翁柏宗是狽？兩人狼狽為奸裝中立。

張嘉郡表示，NCC是仿美國FCC所設立的獨立機關，但近幾年的NCC委員，一面倒偏向民進黨，貫徹民進黨意志，關掉中天電視台，成為整肅媒體的劊子手，獨立性早已蕩然無存。尤其在數位發展部成立之後，兩部會業務疊床架屋，就該重新檢討NCC的定位。

張嘉郡指出，所謂內定NCC委員名單，是執政黨耍了小手段，由特定媒體放出訊息測試風向，完全不尊重體制和法規，充滿綠油油，很難不跟政治酬庸做聯想。

國民黨立委翁曉玲也點名羅慧雯，觀羅過去在媒體上發表的文章，對於擔任獨立機關委員大有問題，其中一篇提到「如果中天新聞台換照通過，新聞自由會怎麼樣？」暗指媒體老闆會干預新聞，新聞自由會改寫成「媒體老闆自由」。羅慧雯在沒有證據的情況下，不該指控媒體老闆指揮干預新聞，且這是一家商業電視台。NCC委員的人格獨立，要比機關獨立更重要。

國民黨立委葉元之認為，民進黨若執意要提名有爭議的人選擔任NCC委員，乾脆廢掉NCC。廢掉後，電信業務回歸交通部，打詐業務交給數發部，媒體監管鬆綁。

葉元之提到，現是數位匯流時代，媒體管控或監管早已不同，除透過衛星頻道接收資訊，也能在電視透過網路收看YT，若管不到網路頻道，為何能管衛星頻道內容？不廢掉NCC前提下，將提案限縮NCC管制媒體權力，不得再以換照手段管控媒體，倘若媒體違法，有現行法令處罰，政府不可用其他手段限縮媒體經營。

NCC 國民黨 民進黨

延伸閱讀

不期待NCC回復中天 羅智強：推動修法限撤照權力

藍綠雲林黨部改選詭譎 2026可能對戰的「兩立委」將任主委

國土法明年上路 張嘉郡：雲林人均農地責任額是北市680倍

王美花說沒聽說415本來要限電 張嘉郡秀台電內部簡訊打臉

相關新聞

解決華視不公不民困境 立委提5訴求籲文化部買回民股

去年公視法通過修法，文化部長史哲曾表示公視法要分兩階段修法，而華視資產活化等相關修法，希望在第二階段實現。何欣純等立委今...

藍委點名翁柏宗、羅慧雯不適任NCC委員

國家通訊傳播委員會（NCC）近期將有新人事名單，國民黨團今舉行記者會，黨團副書記長張嘉郡表示，NCC近幾年的委員貫徹民進...

黃國昌批：司法院秘書長吳三龍淪綠營棋子 眼中只有顏色

民眾黨立委黃國昌今天表示，昨天他質詢司法院秘書長吳三龍，現任司法院正副院長是否應在新總統上任後請辭，吳說不便代為表示意見...

政院今通過再生醫療雙法 刪爭議條款拚520前送立院

台灣再生醫學里程碑！行政院會今通過爭議多時的「再生醫療雙法」，順利在5月20日前送立院審議。草案明定，醫療機構執行再生醫...

傅崐萁堅持率團訪陸 綠委批：中國統戰協力者

國民黨立法院黨團總召傅崐萁預計明起率黨籍立委赴中國大陸交流。民進黨立委李坤城、沈伯洋今天質疑，國民黨在台灣遭處災變以及中...

加速危老建物更新 應定耐震補強專法

403強震震垮建築，危老建物更新須加速了！民進黨立委蘇巧慧等人25日召開記者會指出，台灣30年以上的老宅高達52.6%，但因為擔憂房價、法規又太過複雜等因素，導致屋主不願意進行耐震補強。民進黨立委吳沛憶認為，中央應制定耐震補強專法，讓地方政府有所依循，並設法提高民眾意願。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。