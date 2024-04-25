黃國昌批：司法院秘書長吳三龍淪綠營棋子 眼中只有顏色

民眾黨立委黃國昌今天表示，昨天他質詢司法院秘書長吳三龍，現任司法院正副院長是否應在新總統上任後請辭，吳說不便代為表示意見，這樣的答詢根本是胡扯，淪為配合民進黨政治操作的棋子，若非缺乏基本憲政常識，就是眼中只有顏色。

黃國昌說，如果吳三龍因為是最高幕僚長的身分，謹守分際、不便有所評論，他可以理解，但非常遺憾，本應中立的司法院秘書長，竟淪為配合民進黨進行政治操作的棋子。

黃國昌指出，昨天民進黨立委質詢吳三龍，2016年司法院前院長賴浩敏和前副院長蘇永欽為何辭職，吳三龍答詢，是因為任期屆滿。但當年賴浩敏和蘇永欽在原本任期未滿前就提出辭職，吳三龍的說法是睜眼說瞎話。

黃國昌指出，憲法增修條文第5條第二項明定「司法院大法官任期八年，不分屆次，個別計算，並不得連任。但並為院長、副院長之大法官，不受任期之保障。」吳三龍難道連這個都不知道嗎？

黃國昌批評，「吳三龍令人噴飯的答案，如果不是缺乏基本憲政常識，就是眼中只有顏色。」吳三龍為了配合民進黨立委，連蔡英文總統是到2016年10月27日賴浩敏「任期將屆」前才准辭都可以拿出來美化司法院正副院長不用請辭。

黃國昌說，難道吳三龍以為台灣社會已經忘記總統府在賴浩敏和蘇永欽請辭後，提名新任司法院正副院長，結果人選引發法界大反彈，一個月後撤回提名，這樣不堪回首的往事嗎？

黃國昌批評，有這種信口開河、看顏色辦事的司法院秘書長，到底要如何期待人民對司法有信心？