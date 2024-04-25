民進黨台南市黨部主委改選號次抽籤 2參選人均代抽

民進黨黨職改選預計5月26日舉行，其中各地方黨部主委改選登記已在上周五完成，台南市黨部今進行候選人號次抽籤作業，此次登記參選主委的新系立委郭國文、湧言會前市議員陳金鐘均未出席，2人都由代表代為抽出，抽籤結果1號郭國文、2號陳金鐘。

南市黨部主委潘新傳表示，此次由他擔任選舉總督導，有鑒於歷次黨職選舉曾發生冒領、冒投等舞弊事件，因此，本屆特責成投票所負責人全力防堵，選舉罰則也比照正式公職選舉相關規定辦理，秉持公正、公平、公開之原則，為防止發生任何不當行為，若有不法將移送法辦。

黨部執行長張孟暉則說，為方便黨員投票，本次維持開設11處投開票所，投票場地會與往年略有不同，提醒黨員屆時可注意投票通知單上公告的投票地點，以免跑錯地方；投票時間為5月26日上午8點至下午4點截止，前往投票務必要攜帶國民身分證、私章、投票通知單等。

民進黨台南市黨部黨職選舉將選出全國黨代表42席，市黨員代表63席，今也完成65席全代、79席市代表參選人號次抽籤，現場也邀集評委會召集人方顯忠，擔任號次抽籤監察委員，過程順利。