快訊

台股下跌274點收19,857點 台積電跌17元收766元

中正一分局傳槍響 37歲警頭部外傷意識不清送醫

特斯拉被老謝說完「大勢已去」卻飆漲…真有其指標？專家曝8點原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傅崐萁堅持率團訪陸 綠委批：中國統戰協力者

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋（左一）、李坤城（右二）及民間團體今天舉辦記者會，批傅崐萁作為花蓮區域立委，在災區重建的關鍵時刻，還堅持要去中國訪問，質疑傅崐萁跟北京距離比花蓮居民距離更近。記者許正宏／攝影
民進黨立委沈伯洋（左一）、李坤城（右二）及民間團體今天舉辦記者會，批傅崐萁作為花蓮區域立委，在災區重建的關鍵時刻，還堅持要去中國訪問，質疑傅崐萁跟北京距離比花蓮居民距離更近。記者許正宏／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁預計明起率黨籍立委赴中國大陸交流。民進黨立委李坤城、沈伯洋今天質疑，國民黨在台灣遭處災變以及中國惡意持續提升，仍屢屢訪中，更配合中國提出對台灣不利的修法草案，明顯已經超過了一般政治互動範疇，是徹底的統戰協力者，更是對台灣國安和民主體制直接威脅。

傅崐萁不顧外界質疑聲浪，仍堅持要率團訪問中國，李坤城、沈伯洋今天舉行記者會，揭露背後的國安危機與賣台疑慮，並戳破中國以經促統的手法。李坤城指出，馬英九4月初以中華民國前總統的身份赴中拜會習近平，返台後公開呼籲國民黨應與民眾黨合作修正反滲透法，國民黨主席朱立倫馬上附和反滲透法和國安五法是傷害人權，淪為政黨操作工具並阻礙兩岸交流的法律。

李坤城質疑，自2020年1月15日反滲透法公布後，即使疫情期間，國民黨人士依然頻繁積極赴中，次數高達24次；國民黨前主席洪秀柱連續4年定期赴中、平均一年1次；國民黨副主席夏立言，在中共軍機擾台、試射飛彈之時，依舊赴中6次；作為卸任元首的馬英九，高調訪中2次；立場搖擺不定的台灣第三大黨民眾黨，也悄悄訪中3次。這些親中的政治人物，是否是在幫習近平打賣台的算盤？

李坤城對國民黨提出三問，傅崐萁是否公布此次前往中國行程，要見誰、做哪些事、有哪些人同行；第二，沈伯洋提出兩岸人民關係條例修法，在程序委員會被國民黨、民眾黨封殺，請問急著阻擋赴中申報資訊的法案，是否和這次傅崐萁急著前往中國有關係；第三，馬英九見了習近平就說要修改反滲透，國台辦也說反滲透法是惡法，國台辦一發聲，國民黨就急著提出修法，國民黨是不是國台辦的附隨組織？

沈伯洋質疑，中央撥款花蓮縣政府3億元，現在花在哪裡？之前震災募得的20餘億元還剩2億元，現在為何不能使用？還有地方政府編列的預備金、國內外到花蓮縣政府的捐款，花蓮縣政府在卡住中央資源的情況下，為何不能動用以上資源援助災民？難道藉此政治操作。

傅崐萁 國民黨 民進黨

延伸閱讀

傅崐萁訪陸遭批 藍委翁曉玲：去做民進黨做不到的事

傅崐萁訪陸行程延後 國民黨：相信會做最好安排

花蓮強震仍堅持赴陸 綠委批傅崐萁史上最鴨霸總召

花蓮地震不斷仍訪陸？傅崐萁：國會議員的公務要完成

相關新聞

解決華視不公不民困境 立委提5訴求籲文化部買回民股

去年公視法通過修法，文化部長史哲曾表示公視法要分兩階段修法，而華視資產活化等相關修法，希望在第二階段實現。何欣純等立委今...

藍委點名翁柏宗、羅慧雯不適任NCC委員

國家通訊傳播委員會（NCC）近期將有新人事名單，國民黨團今舉行記者會，黨團副書記長張嘉郡表示，NCC近幾年的委員貫徹民進...

黃國昌批：司法院秘書長吳三龍淪綠營棋子 眼中只有顏色

民眾黨立委黃國昌今天表示，昨天他質詢司法院秘書長吳三龍，現任司法院正副院長是否應在新總統上任後請辭，吳說不便代為表示意見...

政院今通過再生醫療雙法 刪爭議條款拚520前送立院

台灣再生醫學里程碑！行政院會今通過爭議多時的「再生醫療雙法」，順利在5月20日前送立院審議。草案明定，醫療機構執行再生醫...

傅崐萁堅持率團訪陸 綠委批：中國統戰協力者

國民黨立法院黨團總召傅崐萁預計明起率黨籍立委赴中國大陸交流。民進黨立委李坤城、沈伯洋今天質疑，國民黨在台灣遭處災變以及中...

加速危老建物更新 應定耐震補強專法

403強震震垮建築，危老建物更新須加速了！民進黨立委蘇巧慧等人25日召開記者會指出，台灣30年以上的老宅高達52.6%，但因為擔憂房價、法規又太過複雜等因素，導致屋主不願意進行耐震補強。民進黨立委吳沛憶認為，中央應制定耐震補強專法，讓地方政府有所依循，並設法提高民眾意願。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。