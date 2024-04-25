傅崐萁堅持率團訪陸 綠委批：中國統戰協力者

國民黨立法院黨團總召傅崐萁預計明起率黨籍立委赴中國大陸交流。民進黨立委李坤城、沈伯洋今天質疑，國民黨在台灣遭處災變以及中國惡意持續提升，仍屢屢訪中，更配合中國提出對台灣不利的修法草案，明顯已經超過了一般政治互動範疇，是徹底的統戰協力者，更是對台灣國安和民主體制直接威脅。

傅崐萁不顧外界質疑聲浪，仍堅持要率團訪問中國，李坤城、沈伯洋今天舉行記者會，揭露背後的國安危機與賣台疑慮，並戳破中國以經促統的手法。李坤城指出，馬英九4月初以中華民國前總統的身份赴中拜會習近平，返台後公開呼籲國民黨應與民眾黨合作修正反滲透法，國民黨主席朱立倫馬上附和反滲透法和國安五法是傷害人權，淪為政黨操作工具並阻礙兩岸交流的法律。

李坤城質疑，自2020年1月15日反滲透法公布後，即使疫情期間，國民黨人士依然頻繁積極赴中，次數高達24次；國民黨前主席洪秀柱連續4年定期赴中、平均一年1次；國民黨副主席夏立言，在中共軍機擾台、試射飛彈之時，依舊赴中6次；作為卸任元首的馬英九，高調訪中2次；立場搖擺不定的台灣第三大黨民眾黨，也悄悄訪中3次。這些親中的政治人物，是否是在幫習近平打賣台的算盤？

李坤城對國民黨提出三問，傅崐萁是否公布此次前往中國行程，要見誰、做哪些事、有哪些人同行；第二，沈伯洋提出兩岸人民關係條例修法，在程序委員會被國民黨、民眾黨封殺，請問急著阻擋赴中申報資訊的法案，是否和這次傅崐萁急著前往中國有關係；第三，馬英九見了習近平就說要修改反滲透，國台辦也說反滲透法是惡法，國台辦一發聲，國民黨就急著提出修法，國民黨是不是國台辦的附隨組織？

沈伯洋質疑，中央撥款花蓮縣政府3億元，現在花在哪裡？之前震災募得的20餘億元還剩2億元，現在為何不能使用？還有地方政府編列的預備金、國內外到花蓮縣政府的捐款，花蓮縣政府在卡住中央資源的情況下，為何不能動用以上資源援助災民？難道藉此政治操作。