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五一勞動節全體放假？侯友宜：期待賴政府上任回應民意

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
下周三是五一勞動節，到底要不要統一放假？新北市長侯友宜今受訪表示，大家最期待的是不要一國多制，可以全體放假一天。記者江婉儀／攝影
下周三是五一勞動節，到底要不要統一放假？新北市長侯友宜今受訪表示，大家最期待的是不要一國多制，可以全體放假一天。記者江婉儀／攝影

下周三是五一勞動節，到底要不要統一放假？新北市長侯友宜今受訪表示，勞工朋友非常多，五月一號要不要放假，都有不一樣的聲音，但大家最期待的是不要一國多制，可以全體放假一天，他也期待賴政府上來後，能夠回應民眾需求，大家好好放假一天。

侯友宜表示，他也鼓勵企業興建勞工宅照顧勞工，打造友善環境，期待企業加薪，政府一定幫企業減稅，這三項政策包含五一勞動節全國放假，希望賴政府上台之後，面對這三件事情，給予勞工多多照顧。

侯友宜在總統大選結束後就回歸市政，現在有基層希望侯友宜繼續延續政治影響力，外傳可能選黨主席。侯友宜表示，這件事他也是昨天看報紙才知道，現在最重要是專心把現階段工作做好。被追問是否不排除做黨主席？侯友宜表示，他還是努力做事，謝謝大家。

侯友宜此屆市長任期屆滿，外界認為國民黨中央可能會推薦台北市副市長李四川競選，侯屬意的人選是新北市副市長劉和然，侯友宜表示，2位都是老同事，都非常優秀，而且對新北市有一定的嫻熟度，現在每個人都在自己的工作崗位上，要各司其職，努力為國家社會的進步發揮最大的能力。

媒體詢問，有報導指出侯友宜覺得前總統馬英九跟國民黨主席朱立倫是戰犯，侯友宜是否要澄清？侯友宜表示，謝謝大家，努力做好自己的工作。

侯友宜 賴清德

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