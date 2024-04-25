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不期待NCC回復中天 羅智強：推動修法限撤照權力

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）傳有新人事，國民黨立委羅智強今表示，不必期待NCC回復中天，他與國民黨立委葉元之推動修法，限縮換照或撤照權力。記者屈彥辰／攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）傳有新人事，國民黨立委羅智強今表示，不必期待NCC回復中天，他與國民黨立委葉元之推動修法，限縮換照或撤照權力。記者屈彥辰／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）傳有新人事，國民黨立委羅智強今表示，不必期待NCC回復中天，他與國民黨立委葉元之推動修法，限縮換照或撤照權力，中天復台是自然而然的事情。

NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲於7月31日任期屆滿，傳NCC新任正副主委為翁柏宗、台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏，另兩位NCC委員分別為世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、現任NCC平台事業管理處長詹懿廉。

羅智強說，不必期待NCC回復中天，他與國民黨立委葉元之正推動修法，因新聞自由是憲政價值，民進黨最尊敬的鄭南榕說有百分之百言論自由，NCC背叛了神聖的新聞自由價值，應比照過去解除報禁的做法。為何政府不能關報紙，因為新聞自由，為何政府可以關新聞台？因此，應該透過修法，把新聞自由還給媒體，自律應是由新聞媒體自律，但不代表不可以裁罰，裁罰須合於比例性，怎麼可以直接判死刑？

羅智強認為，不准換照或撤照的做法嚴重戕害新聞自由，故主張把此權力限縮，一旦改成報備制或限縮、拿掉換照或撤照的權力，中天復台是自然而然的事情。中天就算贏了官司，不過是讓NCC重新處分，跑一樣的程序。

葉元之說，希望NCC委員可以幡然悔悟，新任NCC委員能夠推動媒體自由的轉型正義。國民黨立委翁曉玲說，期待這次新提名的4位NCC委員對中天新聞台的換照案表態，高等行政法院已撤銷NCC所做的中天不予換照的處分，須積極面對、處理這個問題。

NCC 國民黨 民進黨

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