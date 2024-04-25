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加速危老建物更新 應定耐震補強專法

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民進黨立委沈伯洋（左起）、張宏陸、蘇巧慧與吳沛憶25日於記者會呼籲，中央應建立耐震補強的專法。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
民進黨立委沈伯洋（左起）、張宏陸、蘇巧慧與吳沛憶25日於記者會呼籲，中央應建立耐震補強的專法。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

403強震震垮建築，危老建物更新須加速了！民進黨立委蘇巧慧等人25日召開記者會指出，台灣30年以上的老宅高達52.6%，但因為擔憂房價、法規又太過複雜等因素，導致屋主不願意進行耐震補強。民進黨立委吳沛憶認為，中央應制定耐震補強專法，讓地方政府有所依循，並設法提高民眾意願。

法規紛亂難遵循

蘇巧慧表示，403地震導致許多建築倒塌或遭到拆除，為了協助環境更加安全，其實行政院已提出許多救災、減災的方案，且921大地震後的房屋，耐震標準都達到「小震不壞，中震可修，大震不倒」的標準。但她也指出，台灣30年以上的老宅高達52.6%，急需耐震補強的作業。

民進黨立委張宏陸指出，雖然政府已有建物補強的法規，但這些規範散落在各法律中。他強調，房屋補強執行率太低的原因之一，就在於法規太複雜，所以應該訂定專法，如明訂房屋強度分級標準，判斷建物補強的急迫性，以避免這次花蓮餘震震毀多棟建築的狀況再度發生。

民進黨立委吳沛憶以台北市為例說，台北市政府雖有補助專案，但完成的件數相當少，主要就是因為自籌款比例太高、且限制僅能由管委會申請等法規限制，所以應由中央制定專法，提供法源依據，讓地方政府有統一規範，才能解決台灣各處的老房子未達耐震標準的狀況。

耐震房屋有標章

蘇巧慧指出，許多屋主擔憂房屋一旦被列為「需要耐震補強」，就會導致房價下跌，或修繕過程影響房屋外觀與民眾生活品質，使得民眾耐震補強的意願降低；加上政府雖然有專案補助，但估計15層樓、一層兩戶的大樓建築需要耐震補強，一戶也得負擔8萬元的經費，所費不貲。

她認為，訂定專法有助於加速房屋補強的進度，像是為了提升民眾補強的意願，政府可以給予經過耐震補強的房屋標章，以增加市場競爭力；加上提高建物補強補助成數，增加民眾耐震補強的意願；同時，政府人員要有更多經費與人力，以加速耐震經費核准的效率。

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