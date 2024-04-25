【重磅快評】兩岸執政黨對話？不認炎黃子孫只是妄想

即將挑起執政擔子的賴清德在民進黨中執會上罕見表態，首次向對岸喊話，「由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」，希望兩岸重視珍惜彼此的善意。賴清德繞過統獨，獨創一格想以「民共對話」取代「兩岸對話」；但如果習近平設下的最低門檻他都不認，這一倡議只怕也是不著邊際的痴心妄想。

這一門檻無它，不是「兩岸同屬一個中國」的「九二共識」，而是「兩岸同屬一個中華民族」的「民族認同」，是同意台灣同胞也是炎黃子孫，都是中國人。

習近平馬習二會的一席話中，隻字未提「九二共識」，卻強調，「兩岸同胞同屬中華民族」，他說，中華民族是世界上偉大的民族，創造了源遠流長、輝煌燦爛，舉世無雙的中華文明。

接著，他說，中華民族5000多年的漫長歷史，記載著歷代先民遷居臺灣、繁衍生息。記載著兩岸同胞共禦外侮、光復臺灣。這一段描述，即在表明台灣是中華民族整體歷史的一個局部，而不是外於中國文明的獨立個體；它的開拓、失去與復得，都是中華民族興衰榮辱的一部分。

從而，習近平下出了「兩岸同胞都是中國人」的斷言與呼喚，並引出了「三個沒有」：沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開。

民進黨顯然不想接這個茬。陸委會派出發言人說，「炎黃子孫」只是中國古代的傳說，不必套在每一個人頭上，又說「中華民族」是個「沒有必要的陷阱」，是將民族、國家、文化幾個「不相干的東西」，硬要扯在一起。

此刻的陸委會表面上還是蔡英文的陸委會，但習近平這番話的對象就是賴清德，陸委會不會不懂得這一層涵義，但它卻毫不猶豫地作出回覆，當然是代表了賴清德的看法與意志。

那麼，暫不論「兩岸同屬一個中國」的「九二共識」這一具有主權領土層次的概念，若連「兩岸同屬一個中華民族」的文化與民族認同，都被賴清德所拋棄，那麼兩岸執政黨對話的基礎何在？如果兩岸早已「公媽隨人拜」，是幾百年前就已割裂分家，是台灣、中國早就田嘸溝、水嘸流，那兩岸執政黨又有何可談？

民進黨及其前身「黨外」的台獨追求，是在美蘇冷戰的背景下漸露雛形，並在蘇聯解體時見到各加盟共和國紛紛獨立，遂以為中共亦將土崩瓦解的浪漫憧憬下，所建造的迷夢。如今，在大陸崛起為超級大國的背景下已屬抱殘守缺的台獨意識形態，已成為美國用來耗損中國的政治工具，一不小心甚至可能成為惹出人類第三場世界大戰的禍秧。

以賴清德的智商，不可能讀不出兩岸的凶險前景，於是出此奇招，想要以政黨對話繞過統獨爭議，找尋兩岸接觸的契機；但就算這一招用心良苦，卻仍然有一個門檻，就是認不認你是炎黃子孫，認不認你是中華民族一份子，以及認不認從孫中山、蔣介石、蔣經國以迄於李登輝、馬英九皆自認的中國人？

如果賴清德的答案是「以上皆非」，那麼兩岸重啟對話的願望即無從談起，更不必說「兩岸執政黨」的表述其實還挾帶著私貨；而習近平的「沒有什麼問題不能商量」的協商也將無從鋪開。

兩岸關係將只能一路往深谷滑去，沒有最差、只有更差，直到一顆星火被瞬間引燃。