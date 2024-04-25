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賴清德萬里老家僅值17萬？ 羅智強：我出20萬買

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
準總統賴清德萬里老家被指違建卻不拆除，近期稱老家價值僅17萬。國民黨立委羅智強（左）今表示，他出20萬元買下該建物，今早向監察院檢舉賴清德勞力士錶爭議，是幫民進黨立委黃捷檢舉。國民黨立委葉元之（右）則說，賴清德把勞力士放在立法院餐廳門口，羅智強會找鑑價師，看是否高過或低於20萬。記者屈彥辰／攝影
準總統賴清德萬里老家被指違建卻不拆除，近期稱老家價值僅17萬。國民黨立委羅智強（左）今表示，他出20萬元買下該建物，今早向監察院檢舉賴清德勞力士錶爭議，是幫民進黨立委黃捷檢舉。國民黨立委葉元之（右）則說，賴清德把勞力士放在立法院餐廳門口，羅智強會找鑑價師，看是否高過或低於20萬。記者屈彥辰／攝影

準總統賴清德萬里老家被指違建卻不拆除，遭網友戲稱「賴皮寮」，其稱要捐作信託，近期稱老家價值僅17萬，Google地圖上，該建物已被馬賽克，賴清德亦有勞力士錶疑未申報的爭議。對此，國民黨立委羅智強今表示，他出20萬元買下該建物，今早向監察院檢舉賴清德勞力士錶未申報，是幫民進黨立委黃捷檢舉。

羅智強說，他願意用20萬元，來買賴清德被馬賽克的花園公寓小洋房，賴清德根本是把人民當笨蛋。真覺得Google打上馬賽克，大家看不到，大家就忘了賴清德美輪美奐的花園小洋房？

羅智強表示，台北市議員楊植斗出170萬買賴清德小洋房，「不要跟我搶」。國民黨立委葉元之在一旁說，早上有人出300萬。

羅智強提到賴清德的勞力士爭議，民進黨發言人吳崢說不是勞力士，賴清德又說是勞力士。羅說，搞得他好亂，他去檢舉賴清德不是他去檢舉，是幫黃捷檢舉，黃捷這次是第一個跳出來，叫賴清德把勞力士錶講清楚，出來「踹共」的立委，但黃捷做得不夠到位，只有叫賴清德踹共，越踹越不共，講得不清楚，他就幫忙黃捷去監察院檢舉。

葉元之說，國民黨不是刻意針對賴清德的勞力士，最主要是凸顯綠營雙標，因民進黨一直攻擊國民黨立委徐巧芯，徐巧芯對她們家大姑的事情澄清很多次，民進黨不相信。國民黨用同樣標準質疑賴清德。賴清德把勞力士放在立法院餐廳門口，羅智強會找鑑價師，看是否高過或低於20萬。

葉元之點名民進黨團幹事長吳思瑤，稱吳思瑤戴項鍊，被質疑是B開頭精品品牌，價值70萬，吳澄清是在台北市東區買的，一條只要2000元。吳思瑤可跟賴清德同天鑑價。

國民黨 賴清德

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