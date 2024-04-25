郝龍斌、柯文哲互嗆心裡有鬼 蔣萬安：事實是一面鏡子

台北市府政風處正調查台智光和京華城容積率案，也引起前、後任市長郝龍斌、柯文哲互嗆心裡有鬼。台北市長蔣萬安今天上午出席幼兒STEAM創思中心開幕記者會受訪指出，事實是最好的一面鏡子，一照，其實真相就會出現。

台智光案，現由市府政風處調查有無弊案，前市長郝龍斌認為，這是正確做法，他也指柯文哲被質疑圖利京華城容積率一案，柯文哲至今都沒有回答他的質疑「因為心裡有鬼」，呼籲柯出面回答問題。民眾黨發言人吳怡萱為此反擊，指「心裡有鬼」這句話應該還給郝龍斌，因為現在台智光是「真的有鬼」，郝龍斌才需要回答問題。

媒體上午問蔣萬安，郝龍斌和柯文哲為了台智光、京華城兩案互嗆心裡有鬼？覺得誰心裡有鬼？蔣萬安說，事實是最好的一面鏡子，市府的立場就很清楚，相關各界有疑慮的案子，都會進行釐清，而且送政風啟動調查，市府就是要事實呈現，給市民清楚的交代。