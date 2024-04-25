賴清德願赴立院國情報告 朱立倫：要說到做到

國民黨主席朱立倫昨天拋出，520後國民黨立院黨團將邀新任總統賴清德赴立院國情報告，賴清德今天上午在內閣人事發布會中答覆媒體提問說，憲法本身就有明文規定，只要立法院邀請，有根據憲法跟現行法律的安排，他一定會欣然赴會，如果他有辦法去國會去做國情咨文，也是我國第一位到民意的最高機關做國情咨文的總統，「我一定是責無旁貸的」。

朱立倫今上午表示，這一次是建立憲政慣例的最好的機會，賴清德絕對要說到做到。

朱立倫今上午出席資訊無障礙與數位共融領導力論壇受訪表示，幾十年來大家都一直希望建立國情報告的憲政慣例，他認為520是非常重要的分水嶺，賴政府又是一個少數政府，準總統賴清德有責任建立這樣的憲政慣例。

朱立倫說，尤其是未來的內閣是一個最聽話的內閣，既然這樣，賴清德意志就是最大的政策方向，對於最近的廢死問題，或是監察院亂象等，兩岸關係到底要怎麼走？或是民眾關心的重要的能源、環保，還有健康的議題，或者是財政收支劃分法等。這些重要的議題，賴清德有必要來立法院做國情報告。

至於國民黨立委徐巧芯遭質疑戴名表、穿LV連身裙，藍營也反擊，賴清德也有戴勞力士錶，且未財產申報。

朱立倫表示，台灣可不可以稍微給人家感覺，民主稍微向上提升一點，大家要討論的是重要議題，不要再討論誰穿什麼衣服、誰戴什麼手錶，真正重要的是他為國家、為人民做了什麼事情。民眾選賴清德也好，民眾支持徐巧芯也好，民眾支持這些重要的政治人物，是希望他能夠多為國家做事情。