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賴清德老家違建又起爭議 王鴻薇批賴皮寮有兩大謊言

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
準總統、民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片
準總統、民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德在2024總統大選期間，萬里老家被指違建卻拒不拆除，被網友戲稱「賴皮寮」，其遂稱要捐作信託，近期稱老家價值僅17萬，無人可承作。國民黨立委王鴻薇今日表示，賴清德的賴皮寮爭議有兩大謊言，用低端謊言唬弄人民，「礦工生活紀念館」也不用了，直接改成「賴清德賴皮紀念館」。

王鴻薇說，賴皮寮的公益信託是不是又賴皮了？面對媒體追問，賴清德終於在民進黨中執會中透露，老家經過新北市政府鑑價，僅是價值17萬的房屋，所以「價值太低、無人可以承作。」這荒謬的謊言說出口，網路上罵聲不斷，更有不少人願意出20萬來買賴皮寮，就看賴清德敢不敢賣？賴皮寮公益信託從選前騙到選後，賴清德不累嗎？

王鴻薇揭，謊言一是賴清德稱新北市鑑定賴皮寮17萬，其實這是新北市要課徵房屋稅的評定房屋現值，根本不代表市價。 賴清德混淆視聽故意低報價值，為的是轉移賴皮寮因為是違建才不能公益信託的真正原因 。眾所皆知， 房屋稅房屋評定現值和市價的差距極大， 賴清德做過兩任台南市長不可能不清楚。賴清德卻用這樣的數字來欺騙社會誤導民眾，公然的賴皮，是怕人不知道它是違建嗎?賴清德對外聲稱的「新北市政府鑑價」是將大約是市價17%來作為違建房屋價值，賴清德就是在誤導民眾。

王鴻薇再揭，謊言二是賴清德選前聲淚俱下，說要把「賴皮寮」公益信託變成「礦工生活紀念館」，話說得天花亂墜， 還出動一堆律師召開記者會，搞得煞有介事。她當時就斷言賴清德的賴皮寮因為是違建，根本不能公益信託，所以他選前拿不出公益信託的合約。 果不其然直到今天為止賴清德都要就任了，卻發現什麼都沒動，藉口卻是越來越多，一個準總統還沒上任就失信於民，用這種低端謊言來唬弄人民，「礦工生活紀念館」也不用了，直接改成「賴清德賴皮紀念館」。

國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照
準總統賴清德在選舉期間，其位於新北市萬里區的老宅被指違建，當時有民眾前來拍照打卡。圖／聯合報系資料照片
準總統賴清德在選舉期間，其位於新北市萬里區的老宅被指違建，當時有民眾前來拍照打卡。圖／聯合報系資料照片

賴清德 賴皮寮

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