聽新聞
test
0:00 / 0:00
台捷晶片技轉 被疑凱子外交
民眾黨中央委員張凱鈞爆料指出，據外交部內部報告顯示，台灣把晶片技術轉移到捷克的計畫金額達一三五○萬美元，全由台灣出資，且本來雙方仍在洽談，疑為副總統當選人蕭美琴日前出訪捷克而倉促撥款，不僅得不到應有的益處，反而可能對台捷關係造成反效果，成「凱子外交」。
外交部昨駁斥相關批評，並呼籲在野政黨人士發言前應先查證事實，以免以訛傳訛，造成台捷兩國政府的困擾。外交部指出，我國自二○二二年底與捷克政府協商一項五年期計畫，協助該國成立先進晶片設計中心，以強化捷克半導體產業能力；該計畫是首次推動，涉及科技發展，為有利於妥善執行，雙方在協議合作內容上討論多時，目前相關討論已近尾聲，即將進入撥款執行階段，部分人士指稱該計畫因特定目的而倉促撥款，純屬謠言。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言