台捷晶片技轉 被疑凱子外交

民眾黨中央委員張凱鈞爆料指出，據外交部內部報告顯示，台灣把晶片技術轉移到捷克的計畫金額達一三五○萬美元，全由台灣出資，且本來雙方仍在洽談，疑為副總統當選人蕭美琴日前出訪捷克而倉促撥款，不僅得不到應有的益處，反而可能對台捷關係造成反效果，成「凱子外交」。

外交部昨駁斥相關批評，並呼籲在野政黨人士發言前應先查證事實，以免以訛傳訛，造成台捷兩國政府的困擾。外交部指出，我國自二○二二年底與捷克政府協商一項五年期計畫，協助該國成立先進晶片設計中心，以強化捷克半導體產業能力；該計畫是首次推動，涉及科技發展，為有利於妥善執行，雙方在協議合作內容上討論多時，目前相關討論已近尾聲，即將進入撥款執行階段，部分人士指稱該計畫因特定目的而倉促撥款，純屬謠言。