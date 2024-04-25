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監院查35年前舊案 侯友宜：坦蕩蕩

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁葉德正江婉儀／連線報導
新北市長侯友宜昨天接受監委約詢，抵達監察院時，有民眾高喊加油，他轉身揮手致意。記者邱德祥／攝影
新北市長侯友宜昨天接受監委約詢，抵達監察院時，有民眾高喊加油，他轉身揮手致意。記者邱德祥／攝影

監察委員高涌誠、林郁容昨天上午約詢新北市長侯友宜，調查一九八九年發生的世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案。

侯友宜步出監院時表示，約詢是監委職權，他都心中坦蕩蕩，接受監委對卅五年前歷史的詢問，也和監委說得很明白了。

但國民黨主席朱立倫批評，針對卅五年前的個案，想打擊侯友宜，「這是一個民主國家，對剛剛完成總統大選的在野黨總統候選人，可以有的作為嗎？」「這是標準東廠式、鷹犬式作為，相信全民不能接受。」

國民黨新北市議員戴湘儀昨下午市政質詢時，也認為侯遭秋後算帳、政治追殺。侯友宜表示，他心中坦蕩蕩、問心無愧，當初事件的印象早已模糊，但他只是率隊支援，「指揮官不是我」，監察院面對外界質疑，應該要有一個說法。

侯友宜說，當時他是轄區警察局刑事組長，是被臨時叫去支援的單位，「指揮官不是我」，支援的也只有少數幾個人，其他就是刑大負責。他接獲被約詢消息時，還是翻了當年報紙才知道有這回事，已跟監委說明來龍去脈。

他表示，檢視過去應該是要凝聚共識，不是製造更多對立與衝突，未來國家更好，才是應該共同努力的方向；國家進步、生活更好，這不是終點，而是要攜手往前走。

監委調查「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復（羅益世）等陳情案」，根據已故立委盧修一友人為其編纂的「盧修一和他的時代」一書，指控當年時任北市警中山分局刑事組長侯友宜為了逮人，竟強灌催淚瓦斯、噴辣椒水，將眾人逼出車外，隨後強押至桃園機場驅逐出境。

高涌誠表示，有兩張照片證據顯示，侯友宜有參與整起案件，執行強制驅逐出境過程，若他不找侯友宜釐清，才是失職。高說，他是接獲民眾陳情才重啟調查，沒有要追究侯友宜個人責任，並非政治追殺。

對於外界質疑，為何沒有約詢當時侯友宜的長官？高涌誠表示，約詢作業從現場的參與人員開始，未來也會約詢當時具有決策權的更高層警官、決策者，以達到還原真相目的。

朱立倫則質疑，民眾想要知道的疫苗、雞蛋、光電等種種弊案，監察院有沒有發揮真正的功能？卻針對卅五年前世台會返台的事來約詢；當民進黨無法掌控立法院後，就用御用的司法院、御用的監察院，來執行民進黨想完成的政治目的？

侯友宜 戴湘儀 朱立倫 東廠 監察院 盧修一 高涌誠

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