新聞眼／賴清德應直球對決 在野勿生枝節

新政府上任在即，國民黨主席朱立倫昨天宣示，立法院黨團會依憲法規定，邀請新就任總統到立院國情報告，讓準總統賴清德充分展現對憲政亂象等重大議題的態度；賴清德無可迴避，應該直球對決。

憲法增修條文第四條第三項規定，立法院得於每年集會時聽取總統國情報告，過往在野黨已多次要求。前總統陳水扁、馬英九及現任總統蔡英文任內，也都曾有總統表明或朝野立委提案要求，但最終都因朝野協商難以達成共識無疾而終。

此次總統選舉期間，不僅國民黨、民眾黨都表態支持，賴清德也表示，「總統到立法院進行國情報告，憲法、法律都已明定，沒有問題，若立法院邀請，當然前往」。既然如此，自然不該再找藉口逃避國會合憲的監督。

目前最大的變數，反而是在野黨推動的立法院職權行使法修正草案等國會改革法案，會不會因「要求太多」，逾越憲法條文，成為賴清德可拒絕的理由。

民進黨發言人吳崢昨回應時，直稱賴清德非常有意願「在合憲的狀況下」尊重立院決議。全句的重點及但書，就在「合憲」兩字。至於何謂「合憲」？民進黨政府自有一套認定。更別忘了，一旦認定合憲與否引發爭議，最終還是要透過大法官憲法法庭解決，而十五位大法官都是蔡英文提名、任命，先不論釋憲結果，民進黨至少已有「主場優勢」。

在這種情況下，希望建立總統到立院國情報告憲政慣例的在野黨，恐須「先求有，再求好」，勿因過激的國會改革修法，讓總統國情報告糾結在是否即問即答的爭議中。否則，本該賴清德親自答覆的必考題，將成為可輕易閃過的「避考題」，想要建立憲政慣例，最後只會落得一場空。