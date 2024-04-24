蕭美琴見美國眾院跨黨派訪團 盼增進供應鏈合作

副總統當選人蕭美琴今天接見「美國眾議院跨黨派訪問團」，她期盼台灣與美國未來就經貿議題上有持續的進展，例如落實台美21世紀貿易倡議、解除雙重課稅、增進供應鏈合作等。

民進黨晚間發布新聞稿表示，蕭美琴今天接見「美國眾議院跨黨派訪問團」，訪團由聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥克林（Lisa McClain，另譯：麥珂蓮）率領。

蕭美琴首先歡迎訪團的到訪，並感謝美國國會近日通過友台法案「2024年印度太平洋安全補充撥款法案」，也感謝美國國會全力支持對台灣的國防進行援助，共同維護區域和平穩定。

蕭美琴表示，美國與台灣在貿易及國防等議題上已建立諸多共識，並期盼未來能夠在相關領域深化台美雙方合作的空間。她也期盼台灣與美國未來就經貿議題上有持續的進展，例如落實台美21世紀貿易倡議、解除雙重課稅、增進供應鏈合作等。

蕭美琴說，台美經貿關係的良好互動，有助於台灣青年世代發展，確保經濟成長的果實讓年輕人有感，並為青年賦權。相信台美雙方未來會持續強化經貿方面的合作，共創國際社會的民主、和平與繁榮。

蕭美琴表示，台灣能夠在全球民主國家的供應鏈上扮演關鍵角色，在全球地緣政治變局下，民主國家的供應鏈顯得格外重要。台灣製造業發展具有良好且穩固的基礎，與美國具備互補關係，深化與美國工商業之間的合作並提升整體產業韌性，將創造雙贏與共榮。

蕭美琴特別致贈訪團眾議員來自花蓮七星潭洄遊吧食品禮盒，以花蓮鰹魚元素設計，以及海洋永續理念製成，不僅讓外賓透過美食更加認識台灣的海洋文化，更展現對於花蓮的堅定支持。訪團回贈從密西根州瓦窯出品的太陽花瓷品，對台灣政治具有特殊意義，同時展現密西根州工業傳統。