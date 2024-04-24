吳崢控他施壓國土署遭打臉 張智倫轟：假消息擋地方建設

民進黨發言人吳崢指控，國民黨立委張智倫利用職務之便凍結國土署預算，還邀請署長吳欣修到國會辦公室施壓灰磘案。不過，吳欣修昨澄清，從未到過張智倫國會辦公室，也未討論灰磘地區開發問題，張智倫怒轟，民進黨相關抹黑言論，顯然是刻意製造的假消息，為的就是阻擋地方建設。

張智倫今在立法院內政委員會質詢，他先是播放4月15日民進黨記者會片段，影片中發言人吳崢提及「有沒有把國土署長請到國會研究室裡，要求灰磘地區的計畫變更案，一定要讓南區跟著通過？請張智倫委員一五一十跟社會大眾交代清楚」。

看完影片後，吳欣修答詢時澄清，「到目前為止都還沒進過張智倫辦公室」、「委員也未找過自己談論灰磘案」。

張智倫質疑，這顯然是民進黨製造的假訊息，長期對國民黨立委抹黑造謠，不能容許此事情發生，且吳崢說法宛如掌握部會官員行蹤，是否平時就有跟民進黨中央做密切聯絡？民進黨中央是否有對部會首長進行施壓，以獲得署長行程資料？這樣能夠保持行政中立嗎？國土署內部應做檢討。

張智倫怒轟，民進黨人士所做相關指控，是否是為了阻擋地方建設？過去他針對中和汙水下水道向國土署進行質詢；而灰磘案自民國104年被擋到現在，連民進黨前立委江永昌也數度召開協調會，相關資料內政部都有，且自己並未找國土署討論灰磘案。

內政部長林右昌則稱「這是個案」，也說並非內政部或國土署的發言，更稱「黨是黨、政是政」。張智倫反駁，林右昌曾任民進黨代理主席，未來也可能接任民進黨秘書長，希望一起好好推動地方建設，勿用刻意汙衊的手法阻擋地方建設。

張智倫會後受訪指出，民進黨人士指控涉嫌圖利的對象，並非單單只有自己，國土署同樣遭到指控，林右昌理應捍衛下屬聲譽，而非宛如事不關己、以黨政分離來搪塞，是不是甘願讓國土署的聲譽受損？林右昌不正面回應，才是黨政不分的作為。