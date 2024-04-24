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兩岸旅遊露曙光 商總主席賴正鎰：盼今天就宣布恢復台灣團赴陸旅遊

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
商總主席賴正鎰。圖／聯合報系資料照片
商總主席賴正鎰。圖／聯合報系資料照片

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在國台辦記者會上說，「將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作」，為兩岸開放旅遊露出曙光。鄉林集團、全國商總主席賴正鎰則樂見其成，他希望今天就能立即宣布恢復台灣團客赴陸旅遊，讓兩岸自由行與團客全面恢復，回到8年前的觀光交流盛況。

國台辦將採取積極措施，推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作。賴正鎰說，這對國內觀光旅遊是一大激勵，但也需要台灣方面開放台灣團客到大陸，雙方有正向互動，對於兩岸文化旅遊交流，絕對有幫助；回復到台灣10個航空據點與大陸61個城市對飛，每周客貨運飛航班次超過890個航班，以及47個試點城市可來台自由行的交流盛況。

準總統賴清德即將在520就職，他在賴清德當選那晚，就公開向賴清德與政府喊話，並提出七建言，其中一項就是觀光，如今新政府內閣名單幾乎都公布了，他會持續向行政院長，交通部長，觀光署，陸委會等單位反映與爭取。

他說，台灣2019年入境1184萬人次，出境1664萬人次，其中陸客來台最高紀錄在2018年達418萬人次。去年入境來台觀光客僅618萬人次，今年若少了陸客，要做到恢復1000萬人次來台，還是有難度。賴正鎰建議，政府除了爭取外國觀光客來台旅遊，也要加速開放兩岸團客觀光，最好立即宣布全面開放，讓來台旅遊的陸客增加到500萬人，加速平衡觀光逆差。

國台辦 賴清德 陸客

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