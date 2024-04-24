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侯友宜談遭監院約詢「對30幾年前的事很模糊 但心中坦蕩蕩」
監察院近日啟動調查35年前世台會總幹事羅益世等人驅逐出境一案，約詢新北市長侯友宜，國民黨新北市議員戴湘儀今天下午質詢為侯友宜抱屈是遭「政治追殺」。侯友宜表示，他心中坦蕩蕩、問心無愧，他也認為，檢視過去應該是要凝聚共識，不是製造更多對立與衝突，未來國家更好，才是應該共同努力的方向，國家進步、生活更好，這不是終點，而是要攜手往前走。
侯友宜說，其實他對30幾年前的事情很模糊，當時他是轄區警察局的刑事組長，也是被臨時叫去支援的單位，「指揮官不是我」，去支援的也是只有少數幾個人，其他就是刑大負責，他接到消息，還是翻了當年報紙才知道有這回事，他有跟監委說明來龍去脈。
戴湘儀質疑，監察院是秋後算帳，是嚴重的政治操作；侯友宜說，監察院面對外界質疑，應該要有一個說法。
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