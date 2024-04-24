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藍520後邀賴清德國情報告 民眾黨：這是柯文哲的競選政見

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨團立委林憶君（左）、林國成、陳昭姿、黃國昌（左4）、黃珊珊、吳春城、麥玉珍、張啟楷。圖／聯合報系資料照片
民眾黨團立委林憶君（左）、林國成、陳昭姿、黃國昌（左4）、黃珊珊、吳春城、麥玉珍、張啟楷。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫今天呼籲民進黨主席、準總統賴清德對廢死、憲政亂象表達態度，揚言520後國民黨團將邀請賴清德到立法院國情報告相關議題。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，總統接受立法院邀請到立法院進行國情報告，是台灣民眾黨主席柯文哲2024年的競選政見，黨團也與柯主席的政見立場一致。

黃國昌表示，新總統上任後，司法院正副院長都會提出辭職，讓新任總統能挑選符合自己司法改革理念的正副院長；今天他在立法院司法及法制委員會上，也透過質詢，公開呼籲現任司法院正副院長應遵循此一慣例。

黃國昌認為，賴清德應向全民說明，他是否贊成目前司法院正副院長的理念與作為，以及是否會接受二人提出辭職。

民眾黨立委林憶君表示，法務部2007年就委託中研院進行廢死的替代方案研究，研議類似英國的特殊無期徒刑和加強假釋程序等方式，但至今都沒有具體結論，變成大家一直陷在「無條件廢死」的假命題裡打轉，這是行政機關的怠惰。

林憶君指出，現在憲法法庭針對廢死進行法學上的論辯，是專業面；但也不能脫離真實世界與民意脫節。台灣民意無法接受「無條件」廢死的選項，使刑法無法達到報應、減少犯罪的功能，甚至讓人民心生恐懼，這是非常清楚的事實。

司法院 廢死 立法院

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