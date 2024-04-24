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藍提核電廠延役立法 民進黨：能源轉型腳步不會改變
國民黨立委賴士葆等人提案推動「核子反應器設施延役條例」立法，訴求在核能安全條件下，維持核能發電。民進黨發言人吳崢今天回應，民進黨從去年選舉到現在，非常清楚地向社會大眾報告能源政策，民進黨對於能源轉型的態度和腳步都不會改變，同時尊重立法院各立委提出的相關法案。
國民黨立委賴士葆、王鴻薇、牛煦庭、黃健豪共同提出「核子反應器設施延役條例」草案，明定核子反應器設施運轉執照尚未屆滿或已屆滿而須繼續運轉者，經營者得向核能安全委員會申請換發執照，不受「核子反應器設施管制法」規定限制。
該草案主張，在加強檢視核能廠安全及確保安全無虞後情況下運轉，核能發電正好可以強化能源安全，並彌補國內未來的電力可能不足的問題。
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