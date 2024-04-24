快訊

校長上班逛菜市場？ 撞見家長遭問地震災情竟回「還沒進校」

獨／南機場震災戶怨救助金「看得見吃不到」 北市府曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍提核電廠延役立法 民進黨：能源轉型腳步不會改變

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢表示，民進黨對於能源轉型的態度和腳步都不會改變，圖為核三廠。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢表示，民進黨對於能源轉型的態度和腳步都不會改變，圖為核三廠。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委賴士葆等人提案推動「核子反應器設施延役條例」立法，訴求在核能安全條件下，維持核能發電。民進黨發言人吳崢今天回應，民進黨從去年選舉到現在，非常清楚地向社會大眾報告能源政策，民進黨對於能源轉型的態度和腳步都不會改變，同時尊重立法院各立委提出的相關法案。

國民黨立委賴士葆、王鴻薇、牛煦庭、黃健豪共同提出「核子反應器設施延役條例」草案，明定核子反應器設施運轉執照尚未屆滿或已屆滿而須繼續運轉者，經營者得向核能安全委員會申請換發執照，不受「核子反應器設施管制法」規定限制。

該草案主張，在加強檢視核能廠安全及確保安全無虞後情況下運轉，核能發電正好可以強化能源安全，並彌補國內未來的電力可能不足的問題。

核能 民進黨 賴士葆

延伸閱讀

藍委提核電廠延役條例 國民黨：幫賴清德搭封存反核台階

沒核能供電不穩 藍提重啟核電廠條例

蔡英文卸任禮物？賴士葆：大法官極可能做出死刑違憲解釋

卓內閣第四波人事公布 賴士葆點名問：閣員決策要不要繼續「抗中」？

相關新聞

數位身分證10億白花？ 林右昌：設備可沿用但晶片要另採購

數位身分證換發政策暫緩，在野立委質疑，政策尚未上路就耗費14億元，每年還有6375萬的設備維運費，詢問未來是否續推？若不...

司法官過勞 吳宗憲批蔡英文司改：與政治的手伸進來也有關

士林地院法官李昭然疑因工作壓力輕生，立法院司法及法制委員會今安排「降低基層司法體系負擔之成效與精進期程」專題報告，國民黨...

北京對台「組合拳」將更密集？國安人士：賴就職演說對中呼籲受關注

總統當選人賴清德520就職演說備受關注，國安人士今天表示，中國壓迫、傷害台灣的「組合拳」幾乎可確定將持續到年底，因此可預...

侯友宜談遭監院約詢「對30幾年前的事很模糊 但心中坦蕩蕩」

監察院近日啟動調查35年前世台會總幹事羅益世等人驅逐出境一案，約詢新北市長侯友宜，國民黨新北市議員戴湘儀今天下午質詢為侯...

賴清德喊話對岸「珍惜善意 由兩岸執政黨良性對話」

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強今天赴民進黨中執會專案報告，並將「反滲透法」比作「民主體制防毒軟體」，黨主席賴清德表示認...

美參院通過援台法案 賴清德：持續深化台美情誼

繼美國聯邦眾議院後，美國參議院今天通過法案援助烏克蘭、以色列及台灣等。民進黨主席暨總統當選人賴清德今天說，樂見台灣議題持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。