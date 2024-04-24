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民進黨5月4日辦入黨活動 限定版黨證結合一卡通
民進黨今天公布「Green Up！和台灣在一起」入黨活動資訊。民進黨發言人吳崢表示，活動規畫於5月4日在台北市1919藝文中心廣場舉辦，當天他將偕同政策會執行長王義川擔任入黨推薦人，以見面會形式與支持者互動，活動將於4月30日晚間6時於民進黨官方LINE線上報名。
吳崢表示，當天除了以時下流行的見面會形式，讓支持者能與黨公職面對面互動外，只要成功報名活動，就可以免費獲得一次特製偶像風限量小卡抽卡機會。當天繳交入黨申請表，不僅能由他與王義川親自簽名擔任推薦人，以現金捐款500元，更可獲得由知名設計師吳承暉設計，結合一卡通功能的活動限定黨證「DPP Love&Victory卡」，並加碼獲得再抽一次限量小卡的機會。
吳崢說，今年的520總統就職典禮，為新舊任總統的交接，不僅是經驗的傳承，同時也要將堅持的理念交給下一棒，歡迎所有尚未入黨的支持者，把握這次機會，和台灣在一起，成為讓台灣更好的力量。
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