朱要賴清德赴立院國情報告 藍委：應回應大眾關心的題目

國民黨主席朱立倫不滿大法官對死刑議題態度鮮明、新北市長侯友宜遭監察院約談，揚言520後立法院黨團邀請賴清德赴立院國情報告。國民黨立委牛煦庭表示，朱立倫拋出的議題都是民眾關心的議題，依照現行制度，賴清德也能赴立法院國情報告，賴應該對外表達對這些議題的態度。

朱立倫今天說，賴清德應充分展現憲政亂象的態度是什麼？對蔡英文總統提名的大法官部分廢死立場鮮明及新北市長侯友宜為舊案被監察院約詢及兩岸關係和平穩定、能源政策、財政收支劃分法的態度是什麼？

牛煦庭表示，依照現行體制，即便國會改革法案沒有通過，還是可以邀請總統至立法院做國情報告。

牛煦庭指出，朱立倫的表態是考驗賴清德，是否繼續走蔡英文路線，神隱迴避，還是要做出改變。理論上來說，國會生態的改變，加上賴清德總統得票數偏低，賴應該更謙卑，赴立法院國情報告，彰顯自己的高度。

牛煦庭說，朱立倫拋出的問題，許多都是民眾疑惑，不管是廢死態度、能源政策及中央、地方資源分配，皆與人民有關，大家需要了解政府的態度與回應，尤其，在野黨拋出的球是社會大眾關心的題目，賴清德應該表態。