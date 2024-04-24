傅崐萁訪陸行程延後 國民黨：相信會做最好安排

花蓮再度傳出地震災情，國民黨團總召傅崐萁原訂25日率國民黨立委訪中行程將延後。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，傅崐萁有微調出訪時間，如果行程微調後，沒有和立法院議案處理衝突，相信傅崐萁及立委們都會做最好的選擇跟安排。

李彥秀下午在國民黨中常會後，被問到傅崐萁擬率團訪中、兩岸交流議題時指出，用對話取代對抗，向來是國民黨堅持的目標，抓準大方向，在中華民國憲法底下，對等有尊嚴。

李彥秀提到，百工百業，台商、台生、台青，以及觀光業等目前都面臨衝擊，民進黨沒有作為，國民黨身為國會最大黨，在符合法規下，做對話交流，這是應該做的事，不能因為民進黨不做，就什麼都不做。

國民黨中常委孫健萍談及，兩岸交流各種互動都是好事，但也許等賑災、地震災情處理到一個階段、比較圓滿時，再加大交流力度，會更理想。

此外，國民黨主席朱立倫透露，520後，國民黨立法院黨團會依照憲法規定，要求、邀請準總統賴清德到立法院國情報告。李彥秀表示，中常委高思博在中常會建議，希望立法院召集朝野協商，研議邀請賴清德到國會報告後，再邀請準行政院長卓榮泰施政報告，高思博建議的版本，會帶回黨團溝通。