快訊

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

下午3時30分花蓮縣近海規模4.9極淺層地震 最大震度4級

台海若開戰 馬英九問美國「會毫無保留挺台嗎」？

中央社／ 台北24日電

前總統馬英九今天表示，世界已經無法承受另一場戰爭，需要更多的對話與共識，台灣不能變成國際強權政治角力的犧牲品。兩岸同屬中華民族，本質上與俄烏、以巴完全不同，絕對有足夠的智慧，和平處理爭端，振興中華。

馬英九今天透過臉書表示，最近看到包括美國哥倫比亞大學、紐約大學等名校的教授與學生，因在以色列轟炸加薩走廊事件聲援巴勒斯坦人，陸續遭到警察逮捕，這給他很大的震撼，同時也更讓他省思到兩岸關係。

馬英九說，即使美國支持以色列，但美國民眾心中有一把尺，不一定會跟著政府腳步走，為了巴勒斯坦，學生甚至選擇與公權力對抗，美國內部陷入分歧；美國因內部特殊政經結構，美國政府毫無保留地挺以色列，但台灣不是以色列，如果台海發生戰爭，美國會如此毫無保留挺台灣嗎。

馬英九說，中東戰火持續，受苦的還是平民老百姓，以色列、巴勒斯坦都是如此，絕對不容許台灣變成下一個戰火熱點。

馬英九表示，他多次主張，為了國家安全，必須備戰，要有足夠的國防力量，但備戰的目的是止戰，更重要的是要避戰，真正以民為念的領導人，會透過謀和，避戰止戰。他連續兩年帶台灣的大學生訪問中國大陸，目的就在透過交流，增進瞭解，為兩岸的永續和平繁榮打下堅持的基礎。

以色列 美國 馬英九

延伸閱讀

馬英九：台灣非以色列 台海若戰爭美國也毫無保留挺？

藍委接續馬英九後組團訪陸？傅崐萁：這是關鍵時刻

黨中央未支持馬習二會？ 朱立倫曝昨和馬英九談了很久

馬英九、朱立倫近日會面 蕭澄清是黨內不支持

相關新聞

數位身分證10億白花？ 林右昌：設備可沿用但晶片要另採購

數位身分證換發政策暫緩，在野立委質疑，政策尚未上路就耗費14億元，每年還有6375萬的設備維運費，詢問未來是否續推？若不...

司法官過勞 吳宗憲批蔡英文司改：與政治的手伸進來也有關

士林地院法官李昭然疑因工作壓力輕生，立法院司法及法制委員會今安排「降低基層司法體系負擔之成效與精進期程」專題報告，國民黨...

台海若開戰 馬英九問美國「會毫無保留挺台嗎」？

前總統馬英九今天表示，世界已經無法承受另一場戰爭，需要更多的對話與共識，台灣不能變成國際強權政治角力的犧牲品。兩岸同屬中...

郝龍斌點名柯文哲「心裡有鬼」民眾黨反嗆：台智光案真有鬼

台北市警用監視器傳輸費爭議延燒，台北市前市長郝龍斌今天點名，時任市長、民眾黨主席柯文哲心裡有鬼。民眾黨發言人吳怡萱反嗆，...

藍中常委建議：賴清德先國情報告 卓榮泰再施政報告

國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，國民黨立法院黨團5月20日後，將邀請準總統賴清德赴立法院國情報告，對目前的諸多憲政亂象...

5成民調滿意年改 國民黨：立院討論實質版本不是壞事

台灣民意基金會昨天公布的民調指出，有五成民眾滿意蔡政府推動軍公教年金改革，僅三成六不滿意。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。