藍中常委建議：賴清德先國情報告 卓榮泰再施政報告

國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，國民黨立法院黨團5月20日後，將邀請準總統賴清德赴立法院國情報告，對目前的諸多憲政亂象表達態度。國民黨中常委高思博會中提到，第一時間應該請賴清德先到國會國情報告，後續再由準閣揆卓榮泰做施政報告。

國民黨文傳會主委李彥秀會後轉述，高思博會中提到，接下來總統應有機會到立法院國情報告，國民黨應在朝野協商時表達，第一時間能不能請賴清德先到國會來？按照國際上內閣制或雙首長制國家，會是先元首、後總理到國會報告模式。是不是可思考，總統先來國情報告、後續行政院長再來施政報告。

李彥秀說，時間點的協調，會帶回進一步透過國民黨團與立法院長韓國瑜做後續朝野協商，相信黨團會有進一步運作。

高思博會中也提及，憲法法庭針對廢死議題，以及後續造成社會的衝擊，希望黨團做好各種準備。廢死議題沒有社會共識，後續憲法法庭宣布的結果，會不會造成法律秩序的衝擊，國民黨身為國會最大黨，要做好各方面因應。